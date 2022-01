Chanel: "Llevo desde diciembre haciendo cinta y cantando la canción a la vez"

SloMo es la canción de Chanel para el Benidorm Fest. Una canción que le vino dada. "Yo no he creado nada, a mí me llamaron", ha contado a Ana Morgade y Maya Pixelskaya en su visita a yu, No te pierdas nada.

"Me llamaron, hice el casting, gustó y a partir de ahí ha ido todo superrápido", explica la cantante que siente este tema 100% suyo. "Es el tipo de música que escucho, que bailo y que ahora canto".

Es una canción que no da tregua. Si la has escuchado, habrás tenido la misma sensación que muchos eurofans. Temen que se quede sin aire durante la actuación.

"No os agobiéis por mi respiración. Llevo desde diciembre haciendo cinta y cantando la canción a la vez", tranquiliza la artista, que lo va a dar todo sobre el escenario en la semifinal del día 26 de enero. No ha comido ni roscón de Reyes ni la escudella de su abuela para estar lista para ese día.

Como un león

Ana y Maya lo han intentado, pero Chanel no ha soltado prenda sobre la puesta en escena del Benidorm Fest. Sabemos que es una explosión y un espectáculo que define como Leo.

"Leo es el rey del zodíaco. Le gusta llamar la atención", adelanta la artista, y da algún detalle: "Mucho brillo, mucho dorado, mucho glamour..."

Chanel, que ha trabajado en musicales como Flashdance, El Guardaespaldas o Nine, no para de ensayar día y noche. " Esto es una carrera de fondo, queda muy poquito. Cuando son proyectos así lo que hay que hacer es poner toda la carne en el asador y darlo todo", dice asegurando que lo que le cuesta es madrugar. "Para acostarse tarde, un roncito y ya".

¿Qué es 'SloMo'?

SloMo, el título de la canción, es Slow Motion, que representa a su vez la actitud de Chanel. "El tema habla de eso. Es sexy... Me corono, apártense y si no tienes suficiente con eso, mírenme", dice señalándose.

También bromea aprovechando el tuit que usa su título para hablar de que el bocadillo SloMo

"Yo el Benidorm Fest me lo voy a comer. SloMo entre pan y pan", dice viéndose ganadora. Aunque en realidad cree que todos sus rivales pueden triunfar: "Me parecen todos la bomba". "Las Tanxugueiras son muy top, Unique me gusta mucho también. Blanca Paloma me gustan mucho. De Rayden tengo ganas de ver su puesta en escena", dice citando alguno ejemplos.

La reina de las discotecas

SloMo es una canción de discoteca, de mitad de la noche, dice Chanel asegurando que si un día llega a sonar y está en la pista, va a darlo todo. "Todo el rato, en bucle, perreando hasta el suelo".

"Con nueve años salía de fiesta con mis padres y me hacían corrillo. Me gustaba estar en el centro", dice.

¿Su canción favorita? "Para cada momento de mi vida hay un tema pero si eligiese uno sería Crazy in Love de Beyoncé, además me sé la coreo".

Puedes ver la entrevista a partir del minuto 32