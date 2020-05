Desirée Vila: "Inicié la app de la prótesis en el móvil de mi novio y ahora puede controlar mi pierna"

"Pedí una bicicleta olímpica para que me trajeran a casa y es lo que he utilizado". ¡Ha sido capaz de adaptarse a las necesidades!

Entrenaba para los Juegos de Tokio, y ahora que no hay competiciones... "No creo ni que se hagan en 2021, los Juegos Olímpicos. Tengo que mantener el peso para no perder la forma". Pero cuidadín porque estando en casa es difícil... ¿Ha caído en la repostería de cuarentena?, ¿se ha lanzado a hacer bizcochos? "No puedo coger peso porque si no no me entra la prótesis, los paralímpicos tenemos que tener mucho más cuidado de lo normal. No me puedo permitir engordar 3 kilos, la prótesis cuesta 70.000 euros. He engordado un kilo y medio y la noto apretada, si cojo 3 no me entra". 😱😱

En su Instagram ha puesto en marcha 'La Cuarentena Show', donde aprovecha para conocer las historias de otros deportistas, porque cada deportista es un mundo. "Hola, soy Desiré y me falta un pié". Así se presenta la deportista al inicio de sus entrevistas.

"La prótesis es inteligente, se puede cargar, se puede mojar, tiene una app y diferentes modos, como el modo bici", cuenta. "Un día estaba con mi novio en bici y me quedé sin batería en el móvil, así que la instalé en el suyo, y ahora puede controlar mi pierna". ¡Qué fuerte!

En su libro 'Lo único que incurable son las ganas de vivir' intenta transmitir esa energía que la caracteriza y espera que sus historia pueda ayudar a otros afectados. ¡Bravo!

