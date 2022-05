Elísabet Benavent: "Mis amigas no habían leído ningún libro mío hasta que salió la serie de 'Valeria'"

Todas las cosas que te diré mañana es el título de su nuevo libro de Elísabet Benavent, que nos adelanta que lleva una trama un poco mística por que "es una novela de saltos en el tiempo". "Empieza con la ruptura de una pareja y qué pasaría si al día siguiente ella pudiese despertarse en el primer día que le conoció y pudiera reescribir su historia", explica la autora.

El libro no deja indiferente a nadie porque no es una novela romántica al uso. "El feedback es el 95% bueno", dice la joven, que está satisfecha con las reseñas de los lectores a pesar de que a algunos no les ha encajado el final de la historia.

"He querido romper con los esquemas del amor romántico tipo Disney, intento cargarme esa mitología de que el amor lo puede todo, empiezo a ser vieja y no tener paciencia", bromea. Al haber crecido con cuentos de Disney para Elísabeth es normal que los jóvenes se frustren cuando descubren que el amor no es como nos vendieron.

En menos de diez años, Benavent ha escrito 22 libros de los que ha vendido más de 3 millones de ejemplares. "Es que duermo poco", dice antes de confesar que no tiene rutina de escribir. "Soy un ángel del caos", cuenta. "Tenía siete textos escritos antes de publicar el primero", asegura.

Lo más curioso es que sus propias amigas no habían leído nada hasta que casi no les quedó más remedio. "Hasta hace poco mis amigas no me leían por pereza, pero cuando salió Valeria en audiovisual se descubrió el pastel y ya me empezaron a llegar mensajes de odio en el grupo", dice bromeando.

Ella es la escritora responsable de la saga de libros sobre Valeria que más tarde dio lugar a la popular serie de Netflix. "Ahora estamos rodando la tercera temporada", explica sobre la serie, que aunque hizo cambios sobre la trama original, ahora quiere ser lo más fiel posible.

"Se cambió el equipo de guion y el nuevo equipo tiene un compromiso de vuelta al original y siendo siempre coherente con todos los cambios, el resultado ha sido elevar el original". Para la tercera temporada se ha convertido en productora ejecutiva, algo de lo que "no tiene ni idea" de lo que es.

Puedes ver a Elísabet Benavent en el minuto 23:

