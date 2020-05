Luna Ki nos presenta a Pikitty y su nuevo tema 'BOLITA': "Mi música es quién soy"

Luna Ki empieza fuerte diciendo que las entrevistas le dan 'yu, yu'... ¡Pero esto es yu y no tiene que estresarse, no tenemos criterio ninguno! Empezamos fuerte y Sergio Bezos le pregunta lo más asqueroso que ha comido nunca... "Tabaco", dice.

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Luna Ki en 'yu' / yu, no te pierdas nada

La cantante nos habla de su último tema 'BOLITA', que todavía no lo ha podido escuchar en una discoteca... Pero no le importa. "No suelo ir a discotecas donde pongan mis temas", reconoce.

La cantante nos cuenta que estuvo en Argentina una temporada y flipó con la música que ponían allí en los clubs, donde hacen unas mezclas muy locas.. Pero además es que tiene una relación especial con Latinoamérica. "Me he criado con mis abuelas, que son exiliadas, una cubana y otra argentina", cuenta. "Era el sitio donde habían estado mis abuelas de pequeñas y era fuerte estar ahí", dice. "Mi música es quién soy. Nadie conoce a mi padre, nadie conoce a mi madre, ellos son personas con una historia. Mis abuelos tuvieron que huir de Ucrania por lo que estaba pasando con los judíos. Yo soy el final feliz, el poder haber criado a una niña en Barcelona".

Su tema Septiembre lo petó mucho, y le preguntamos... ¿Cree que hay prejuicios con la música urbana? "La música es un lenguaje, y cuando me la enseñaron en el conservatorio era un rollo. Me acuerdo que me mataba con las partituras y lo disfrutaba, pero nada que ver con lo que hago ahora. Sí, sí que hay prejuicios".

¡Para terminar Luna Ki nos enseña a su Pikiti, un híbrido entre Pikachu y Kitty que tiene tatuado! ¡Una monada!

