Marithea, freestyler: "Cuando me critican por ser mujer les digo 'sube tú y gáname"

Marithea es una pedazo de referente en el mundo de las batallas. Y sus inicios no pueden ser más curiosos. Empezó con el WhatsApp. La agregaron a un grupo que se llamaba batalla de pollos. Tuvo que buscarse los compañeros a través de vídeos de Youtube porque no tenía gente cercana alrededor que rapease como ella. Luego se hizo profesional y la invitaron a "abandonar el grupo".

Marithea compite con Chuty en la batalla de All Stars God Level que se celebra este fin de semana en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Se hacen llamar "la dupla divina". Ganaron la batalla de Argentina casi sin despeinarse. Skone le dio la réplica pero no pudo con ellos.

A Chuy lo conoció en la anterior God Level pero esta es la primera vez que curran juntos. "La primera vez que salgo del hotel es para venir aquí", dice la freestyler, a la que Chuty no le ha enseñado Vallecas.

Son los que mejor están posicionados pero no tienen mucha presión. "En este torneo hay una particularidad, somos 16 duplas, y Chuty y yo somos hemos competido con los ocho primeros clasificados. Me gustaría competir con alguien que no lo haya hecho", asegura.

Es la única mujer entre los 32 hombres que disputan la competición. "Pensé que habría más. Y eso que una de las máximas referentes es española, Sara Socas", asegura. "Cuando me critican por ser mujer les digo 'sube tú y gáname'", cuenta.

