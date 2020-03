One Path presenta su nueva mixtape: "Intento hacer música sobre lo que soy como persona"

One Path en 'yu' / yu, no te pierdas nada

One Path se viene a 'yu, no te pierdas nada' a presentarnos su segunda mixtape, 'Siempre pa arriba 2'. "Quise volver atrás y ver qué ha pasado desde 2016 hasta ahora, la idea era rehacer los pasos para tener algo nuevo".

Y es que One Path tiene un sonido muy propio. "Cada artista quiere llevarse las cosas a su terreno". ¿Y cómo curra él?, ¿empieza con un beat o con una letra? "Me levanto por la mañana, voy al gym, y cuando no tengo ideas empiezo con instrumentales. No escribo si no estoy sentado haciendo música, una cosa me lleva a la otra".

No es un artista que haga letras chulescas, sino que One Path habla de su estilo de vida. "Intento hacer música sobre lo que soy como persona".

¿Tiene alguna cosita guardada?, ¿le ha costado elegir lo que entra o no en la mixtape? "Tengo una carpeta con más de 1.000 instrumentales".

El intérprete nos canta 'Si no estás aquí' en directo. ¡Y hacemos un videoclip en directo con el tema 'Xillin'! ¡Y nos ha quedado muy chulo eh!

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16hen Europa FM.