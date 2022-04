"He sufrido mucho": El día que le estamparon la cabeza contra una valla a Esperansa Grasia

Esperansa Grasia // yu, No te pierdas nada

Consuelo, Ashley, Juanjo, Paco... ¡Y todos han venido con Esperansa Grasia ! La "madre" de los personajes más virales de Instagram responde a los yusers en su consultorio particular.

Segundo día que Gema (a.k.a Esperansa Grasia) abre su consultorio de yu, No te pierdas nada.

Casi no llega al parquecito porque un poco más y no la dejan subirse al AVE. El billete estaba a otro nombre y claro, ha tenido que soltar una pequeña mentirijilla para poder viajar... "Es la boda de mi hermana", le dijo con ojos llororos al taquillero para que la dejase subir al tren sin tener que hacer el cambio de nombre, una gestión por la que cobran 40 euros. Menudos los de Renfe... Por suerte, todo salió bien y Consuelo, Ashley, Juanjo han podido venir al yu, No te pierdas nada.

Esperansa Grasia recibe todas las consultas de los yusers y responde a sus dudas en nombre de Consuelo, Ashley y Juanjo. ¿Cómo lidiaría Consuelo con los haters?, ¿cuál es la mayor traición que ha sufrido Ashley?, ¿tiene Consuelo algún truco de estilo?, ¿cuál ha sido la vez que el Juanjo se ha sentido más avergonzado? Atentxs a los consejos, no tienen desperdicio...

Terminamos en shock con las anécdotas del instituto del pueblo de Gema. Pasaban tantas cosas que incluso un profesor de prácticas llegó a renunciar. "Yo he sufrido mucho. En tercero de primaria uno de clase me escribió una notita de amor., pero una amiga estaba enamorada de él y ella me estampó la cabeza contra una valla", recuerda antes de quitarle hierro al asunto y asegurar que ahora son mejores amigas.

Puedes ver a Esperansa Grasia en el minuto 12:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.