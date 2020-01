Unax Ugalde sobre su serie 'La Valla': "Se divide a la gente en sectores, los poderosos y los trabajadores"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Unax Ugalde en 'yu' / yu, no te pierdas nda

Descubrimos el primer curro del actor, en el que se disfrazada de bola de chocolate en el supermercado. "Hablaba con los niños y metía mano a las madres", dice. Y... ¿Qué le gustaría a él que pasase en los Goya?, ¿cómo haría para que la gente no se aburra tanto? "No sé, pero se me hizo largo desde el sofá de casa".

¡Le acercas fuego y es como hierro, se dobla! Unax Ugalde es un guaperas y tenemos que jugar con él a 'Miss YuNivero' para sacar la miss que lleva dentro. ¿Quién fue Confucio?, ¿qué sabe de Rusia? ¡Le pones a prueba!

