yu, no te pierdas nada | Con Tini Stoessel y El Kanka | #TiniEnyu

Miss Caffeina y Varry Brava empiezan el 2020 por todo lo alto gracias a 'Dancetería', su proyecto musical con el que presentarán una puesta en escena única en una gira. Las bandas han visitado 'yu, no te pierdas nada' para explicarnos los secretos de estos conciertos llamados como uno de los clubs nocturnos más famosos de Nueva York a principios de la década de los 80, así que ponerle este nombre a este nuevo proyecto no es casualidad, sino una garantía de que va a ser toda una fiesta que no te puedes perder, como tampoco los mejores momentos de los artistas en Europa FM.