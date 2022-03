Así vivimos el showcase exclusivo de La Pegatina en Alicante

La Pegatina ha empezado 2022 por todo lo alto con una gira con la que recorrerán tanto España como otras ciudades europeas para llevar su mezcla de rumba con ska y su buen rollo por todos los rincones.

La primera parada ha tenido lugar en Alicante, concretamente en la sala The One con un showcase exclusivo de la mano de Europa FM que ha sido un tremendo éxito, colgando el cartel de sold out.

La banda ha empezado a calentar el ambiente a ritmo de Cómo se hacen las flores, para continuar con Mamá y Volar, uno de sus grandes éxitos que el público alicantino recibió muy entregado.

Por supuesto, tampoco faltó Down for love o Maricarmen, este último ya convertido en uno de los himnos del grupo. Para despedir una noche tan especial, La Pegatina puso el broche de oro con Lloverá y yo veré.

Sin duda, un directo de lo más especial por tratarse del inicio de la gira. Pero esta no es la única oportunidad que te da Europa FM para disfrutar de un showcase exclusivo de La Pegatina, tienes otras citas con nosotros y la banda en Castellón el sábado 12 de marzo, y en Haro (La Rioja), un día después, el 13 de marzo. Tienes toda la información aquí.