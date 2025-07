Seis curiosidades de 'Marta, Sebas, Guille y los demás', de Amaral: una canción triste, Guille es un exnovio de Eva y la promesa a Aitana

Fue el tercer single de Pájaros en la cabeza, el tercer disco del dúo zaragozano, y terminó convirtiéndose en uno de los temas de más éxito de ese trabajo, que incluía canciones míticas como El universo sobre mí, Días de verano y Resurrección.

Y aunque su éxito no fue inmediato, este tema de Amaral es la canción más reproducida en plataformas y se ha convertido en himno de varias generaciones que la cantan a voz en grito entre abrazos en fiestas, conciertos y celebraciones.

Este año se cumple el 25º aniversario de Marta, Sebas, Guille y los demás y aquí desvelamos algunas de las curiosidades de la canción.

1. Su título original, el título popular

Sí, el título original es Marta, Sebas, Guille y los demás aunque casi todo el mundo la conoce popularmente como "Son mis amigos", como dice su estribillo: “Son mis amigos / En la calle pasábamos las horas / Son mis amigos / Por encima de todas las cosas”. Hasta la misma Aitana la identifica así.

2. Una melancólica canción que anima cualquier fiesta

Aunque esta canción de Amaral sea capaz de levantar hasta la fiesta más aburrida, lo cierto es que se compuso desde la nostalgia más absoluta.

Fue Eva la que escribió la canción en un hotel de Chile, en plena gira americana de su disco Estrella de mar, cuando ya eran un grupo de éxito y sus compromisos profesionales les mantenían alejados de su gente de Zaragoza. "De repente empiezas a recordar que antes veías todos los días a tus amigos, que llegabas a la salida de clase o del trabajo y te juntabas a tomar algo y ahora te das cuenta de que hace muchísimo tiempo que no los ves y que ya no hay ese contacto diario", revelaron en una entrevista cuando presentaron la canción. "Es una canción a los que seguimos en contacto y a los que perdimos la pista porque los días te separan, ¿no?, y ya empiezas a cambiarte de teléfono y ya no hay forma de localizarlos", explicaba su autora.

3. Marta, Sebas, Guille, Carlos, Alicia, Claudia y Guille

"Marta me llamó / A las seis hora española / Solo para hablar / Solo se sentía sola", dice el inicio de la canción. Y sí, Marta Corbatón era —y es— una de las grandes amigas de Eva desde los 15 años. Actualmente, vive en Zaragoza y siguen manteniendo el contacto.

A Sebas, el que “se marchó de vuelta a Buenos Aires”, tardaron en localizarlo de nuevo, pero lo hicieron y se ven cada vez que ellos viajan a Argentina o él viene a España.

De Guille —que según desveló el propio Aguirre fue novio de Eva durante un tiempo, aunque a ella no le gustó— estuvieron años sin saber nada, pero cuando salió la canción se puso en contacto con su oficina de management y volvieron a hablar. Actualmente, vive en Zaragoza y “está estupendamente”.

De Carlos, que a su hermana la habían echado del trabajo, de Alicia, que se fue a vivir a Barcelona, y de Claudia, que había sido madre, Eva no ha dado más pistas, pero también eran de su círculo de amigos en aquellos años 90 en Zaragoza.

4. Entre ellos también está Juan Aguirre

Al único que no echa de menos Eva Amaral en esa canción es a Juan Aguirre, su compañero al que conoce desde 1992, al que dedicó algunos versos de esta canción: “Aguirre toca la guitarra en la 304 / Un gato rebelde que anda medio enamorao' / De la señorita Rock & Roll / Aunque no lo ha confesado, eso lo sé yo”.

La canción se lanzó hace ya 20 años y ellos mantienen una sólida relación profesional y personal.

5. La versión de Carolina Durante y de Veintiuno

Hay cientos de versiones de esta canción: con ritmos funks, en francés, adaptada para karaoke, más melódicas… Pero dos de las versiones que más éxito han tenido son las que firman bandas actuales. La primera es obra del grupo Veintiuno en colaboración con Arnau Griso durante una Pijama Sessions del grupo toledano —algo que inventaron durante el confinamiento—.

La otra es la del grupo madrileño Carolina Durante, que en 2024 adaptó la letra a su propia realidad, y Marta, Sebas y Guille en la canción de los creadores de Cayetano son Carla, Lucas y Elena.

6. La promesa de cantarla con Aitana

Muchos se ha hablado sobre los dos conciertos que Aitana tenía programados en el Santiago Bernabéu para el 28 y 29 de diciembre. Finalmente, no han podido ser, pero mientras se mantuvieron esas fechas, Aitana contó El Hormiguero que, entre las ideas que barajaba para esos shows, estaría "encantada" de llevar a "Amaral y cantar Son mis amigos".

Solo unos días después, el dúo zaragozano contestó a la catalana desde el escenario: "Queríamos dedicarle esta canción a una chica que nos encanta y que está llena de talento y que, además, la escuchamos hace pocos días en una entrevista en televisión decir que le gustaría cantar esta canción con nosotros. Así que vamos a utilizar el festival Interestelar para contestarle. ¡Aitana, sí, queremos cantar contigo! Estaremos encantados de ir a dónde tú nos digas a cantar Marta, Sebas, Guille y los demás".

Estamos a la espera de que esta colaboración se haga realidad en algún concierto de Aitana...