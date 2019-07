Bases Legales del concurso "Mochila BBF 2019"

1.- Legitimación para participar. Podrá participar cualquier persona física mayor de 18 años que resida en el territorio español. Será necesario además que el participante posea DNI o pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y permiso de residencia vigentes en caso de ser extranjeros, al momento de la adjudicación del premio. Asimismo, no podrán participar en esta promoción ni por tanto resultar agraciados:

1. Los empleados de UNIPREX ni otras sociedades pertenecientes al Grupo Atresmedia.

2. Los familiares directos en primer grado de las personas incluidas en el apartado anterior.

2.- Duración.

Concurso válido desde el 13 de julio de 2019 a las 14:00h, hasta el domingo 14 de julio de 2019 a las 23:59h.

3.- Ámbito territorial.

El ámbito territorial de la presente acción se extiende al territorio de España.

4.- Gratuidad.

La presente promoción tiene carácter gratuito.

5.- Mecánica.

Los oyentes de Europa FM deberán compartir una fotografía en Instagram o Twitter en la que muestren el logo de Europa FM en el Barcelona Beach Festival 2019. La imagen deberá ser compartida con el hashtag #BBFEuropaFM y en el caso de Instagram, etiquetar a Europa FM (@europafm).

Para ello, además de tener una cuenta creada en Instagram o Twitter, los usuarios que participen deben ser públicos durante la duración del concurso para que podamos ver su publicación.

Los usuarios deberán respetar las condiciones legales de Twitter e Instagram. No obstante lo anterior, los organizadores declaran que estas Redes Sociales no patrocinan, avalan ni administran de modo alguno este concurso, ni están asociados a ella. Mediante su participación, el participante declara y garantiza haber producido él mismo la fotografía y ostentar la propiedad y el control de los derechos sobre la misma.

El participante garantiza asimismo que la fotografía no infringe la normativa relativa a la protección del honor, intimidad personal y propia imagen, y que está autorizado a difundirla de acuerdo con lo establecido en estas bases.

Selección de los ganadores:

UNIPREX premiará con una mochila de Europa FM y Barcelona Beach Festival 2019 negra o naranja, según disponibilidad, a los treinta (30) primeros participantes, cuya participación se ajuste a los criterios anteriomente citados, con un máximo de una mochila por usuario, independientemente de las veces que participe y hasta el final de la presente promoción o hasta agotar existencias.

UNIPREX se pondrá en contacto con cada ganador a través de Instagram o Twitter, solicitando a éste los datos necesarios para que pueda disfrutar del premio.

6.- Premios.

Mochila de Europa FM y Barcelona Beach Festival 2019.

7.- Entrega de los premios.

UNIPREX se reserva el derecho a cambiar el carácter del premio en caso de que no sea posible, por motivos ajenos a la misma, la entrega del premio especificado en las presentes bases. En este caso, UNIPREX se compromete a que el premio sea de iguales o similares características a las del premio inicialmente anunciado.

Los premios no incluyen otros conceptos no detallados en las presentes bases, que correrán por cuenta exclusiva del ganador. El ganador tiene derecho a renunciar al premio, sin embargo no podrá, en ningún caso, canjearlo por su valor en metálico ni por otro distinto.

Una vez seleccionado el ganador, UNIPREX contactará con él de forma directa y le comunicarán los siguientes pasos. En el supuesto de que no se pudiera contactar con la persona seleccionada o que por algún motivo imputable a la misma, no se le pueda comunicar que ha resultado ganador del concurso, en el plazo máximo de 24 horas a partir de la primera comunicación, dicha persona quedará excluida de la candidatura y UNIPREX quedará facultada para elegir otro ganador.

8.- Datos personales.

UNIPREX tratará exclusivamente los datos personales de los ganadores, a cuyos efectos se informa a continuación de la Política de Privacidad aplicable: ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales? UNIPREX, S.A.U. (UNIPREX) con domicilio social en San Sebastián de los Reyes, C/ Fuerteventura nº 12 (28703 Madrid). Delegado de Protección de Datos Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos del Grupo Atresmedia en la siguiente dirección de correo electrónico: privacidad@atresmedia.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

Los datos facilitados por los oyentes para su participación en las acciones de la cadena o que envíen mensajes de opinión a través de los medios habilitados a tal efecto serán tratados con las siguientes finalidades: - En base al consentimiento otorgado para participar en la correspondiente acción, gestión de la participación en servicios, concursos, promociones, votaciones y juegos, así como la gestión de premios.

- Gestión de las sugerencias, consultas, opiniones, solicitudes o comentarios de cualquier clase enviados por los oyentes y usuarios de las webs de UNIPREX, con el fin de mejorar nuestra oferta radiofónica y el servicio a nuestros usuarios.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos personales proporcionados se conservarán durante la duración de la iniciativa en la que hubiera participado el usuario, y los seis (6) meses posteriores a la finalización de la misma, así como durante los plazos legalmente establecidos a los que estamos obligados.

Destinatarios

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Para poder gestionar debidamente el servicio prestado y los datos personales de sus usuarios, UNIPREX contará con la colaboración de terceros proveedores de servicios que pueden tener acceso a sus datos personales y que tratarán los referidos datos en nombre y por cuenta de UNIPREX como consecuencia de su prestación de servicios.

UNIPREX se compromete a suscribir con ellos el correspondiente contrato de tratamiento de datos, mediante el cual les impondrá, entre otras, las siguientes obligaciones: aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas; tratar los datos personales para las finalidades pactadas y atendiendo únicamente a las instrucciones documentadas de UNIPREX ; y suprimir o devolver los datos a UNIPREX una vez finalice la prestación de los servicios.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en UNIPREX tratamos datos personales que le conciernen, o no, y en tal caso, acceder a sus datos personales, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos, En tal caso, UNIPREX dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, en ciertos supuestos el interesado podrá ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de su común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable del tratamiento que designe.

Como cauce centralizado para el ejercicio de estos derechos, será necesario que el solicitante envíe una carta adjuntando en ella fotocopia de su D.N.I. a la Oficina de Consulta para Ficheros de Datos de Carácter Personal, sita en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

En cualquier caso, El interesado puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (como tal Autoridad de Control competente en materia de Protección de datos), especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a Agencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid o a través de la web https://www.aepd.es

9.- Cesión de derechos.

El ganador de esta promoción acepta y autoriza a que la mención de su nombre y premio obtenido pueda realizarse en cualquier otro soporte comercial, publicitario o medio de comunicación que pueda utilizar UNIPREX, incluyendo expresamente sus páginas web y perfiles en las redes sociales, a fin de informar y hacer público el resultado de esta promoción.

10.-Detección de participación fraudulenta.

UNIPREX se reserva el derecho de excluir de la presente promoción a aquellos usuarios que sospeche o detecte que hayan participado de cualquier manera fraudulenta, pudiendo solicitar cualquier tipo de documentación para confirmar o eliminar cualquier tipo de sospecha.

La falta de entrega de la documentación solicitada conllevará la eliminación inmediata del participante. Si el participante resultara no cumplir con los requisitos exigidos en las presentes bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos o no diera los datos necesarios que le sean solicitados, entre los que podrá incluirse la copia de su DNI, no accederá al premio.

11.- Aceptación de las bases.

Con su participación en esta promoción los candidatos aceptan las presentes bases, que podrán ser consultadas en todo momento en la web de Europa FM (www.europafm.com), y el criterio de UNIPREX en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del mismo.

A estos efectos, UNIPREX se reserva, hasta donde le permita la Ley, el derecho a modificar las bases en cualquier momento si las circunstancias así lo requirieran. La modificación se anunciará y entrará en vigor a partir de la fecha de su anuncio, sin que los concursantes puedan realizar reclamación alguna a UNIPREX por ello.

UNIPREX se reserva asimismo el derecho de cancelar total o parcialmente la presente promoción si por causas ajenas a su voluntad fuera necesario, sin que dicha cancelación implique ninguna responsabilidad para UNIPREX.

12.- Fuero.

Los participantes y la empresa organizadora aceptan que cualesquiera controversias que pudieran surgir en la interpretación o ejecución de estas bases quedarán sometidas a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital.