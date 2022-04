Bases legales para participar en el concurso 'Gana iPhone 13 Pro con Universal'

UNIPREX, S.A.U. (en adelante UNIPREX) con domicilio social en San Sebastián de los Reyes,

Calle Fuerteventura nº 12, CP 28703, Madrid, en colaboración con Universal Music Spain, S.L.U, con domicilio social en Calle Torrelaguna, 64, CP 28043, Madrid (en adelante "UNIVERSAL"), lleva a cabo la presente acción promocional que se desarrollará a través de la programación de la emisora EUROPA FM y se regirá por lo dispuesto en las presentes bases.

1. Legitimación para participar

Podrá participar cualquier persona física que resida en el territorio español y que posea DNI o pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y permiso de residencia vigentes en caso de ser extranjeros, al momento del inicio de la promoción.

Aquellos que deseen participar en la presente promoción deberán:

i. Ser mayor de 18 años y residir en el territorio español. Será necesario además que el participante posea DNI o pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y permiso de residencia vigentes en caso de ser extranjeros, al momento de la adjudicación del premio.

ii. Aceptar las bases legales de la promoción y la política de privacidad incluida dentro de

dichas bases. Será requisito indispensable cumplir con las condiciones establecidas en estas bases para poder participar en la promoción. Todos los datos facilitados por el participante deberán ser veraces. UNIPREX se reserva el derecho de solicitar la acreditación personal fehaciente de los participantes. La identidad de los participantes y ganadores se acreditará exclusivamente por medio de documentos oficiales. En el supuesto de que el participante hubiera facilitado datos falsos, su participación no será tenida en cuenta y quedará excluido de la promoción y de la posibilidad de optar a premio alguno.

No podrán participar en la presente promoción aquellas personas que hayan intervenido en su realización, así como tampoco los empleados de UNIPREX y UNIVERSAL ni de sus empresas pertenecientes a su grupo empresarial, ni los familiares directos de éstos.

2. Duración.

El presente concurso se realizará en dos tandas, la primera se celebrará desde el 25 de abril al viernes 29 de abril, y la segunda desde el lunes 2 de mayo hasta el viernes 6 de mayo. Este concurso se realizará en el programa “Cuerpos Especiales” de EUROPA FM, emitido de lunes a viernes desde las 7.00h a las 11.00h.

El lunes 25 de abril, durante la emisión del programa, se anunciará la celebración del concurso, su mecánica y el premio. El viernes 29 de abril se anunciará la persona ganadora de la primera tanda, y el viernes 6 de mayo, la persona ganadora de la segunda tanda.

3. Gratuidad.

La participación en el presente concurso tiene carácter gratuito.

4. Mecánica del concurso

El concurso consistirá en una prueba de memoria, dividiéndose en dos fases: fase clasificatoria y fase final.

4.1 Fase clasificatoria

La fase clasificatoria de la primera tanda se celebrará los días martes 26, miércoles 27 y jueves 28. Cada día, de martes a jueves, sonará de forma íntegra la canción "10 minutos" de Miki Núñez, con una única palabra modificada sobre la canción original. Dicha palabra será cantada por la presentadora del programa, Eva Soriano, y estará incrustada en la canción.

Cada uno de estos tres días, la primera persona que nos llame al teléfono del programa (600 565 908) cuando abramos las líneas, y nos diga cuál es la palabra que hemos colado en la canción de Miki y cómo era el verso original, pasará a la final del viernes. De esta fase, saldrán los tres finalistas de cada semana.

Durante el transcurso del programa, se realizará una cuenta atrás antes de la apertura de la línea telefónica del programa (600 565 908). Se seleccionarán las llamadas por orden de entrada y la persona seleccionada para concursar deberá indicar la palabra introducida por Eva Soriano, así como también la palabra sustituida, perteneciente a la versión original. En caso de fallo, se llamará a otra persona, hasta que una acierte y se clasifique a la final (esto es, solo se clasifica una persona concursante por día).

Cada uno de los tres días, se sustituirá una palabra distinta de la versión original, introduciendo una palabra diferente.

Las tres personas ganadoras de la fase clasificatoria se clasificarán a la final, a celebrar el viernes 29.

La fase clasificatoria de la segunda tanda se celebrará los días martes 3, miércoles 4 y jueves 5, repitiendo exactamente la mecánica anteriormente explicada.

Fase final

La fase clasificatoria de la primera tanda se celebrará el viernes 29 de abril. Durante la retransmisión del programa, se abrirá una línea específica previamente comunicada a las personas finalistas. La primera que llame una vez anunciada la apertura de líneas, deberá cantar la estrofa de la canción “10 minutos” a la que se le han sustituido tres palabras durante la fase clasificatoria, incluyendo las tres palabras cambiadas (esto es, las que NO aparecen en la versión original de la canción, sino que han sido cantadas por Eva Soriano). En caso de fallo, se podrá optar entre abrir de nuevo la línea para los otros dos finalistas u optar por conceder el turno a quien haya llamado en segundo lugar.

La fase clasificatoria de la segunda tanda se celebrará el viernes 6 de mayo, repitiendo exactamente la mecánica anteriormente explicada.

5. Premios

El premio del concurso consistirá en dos (2) iPhone 13 Pro, valorado en 1.200,00€, uno para cada uno de las dos personas ganadoras del concurso.

De conformidad con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los premios concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones aleatorias cuyo valor supere los 300 € están sujetos a un ingreso a cuenta/retención. En consecuencia, el Premio obtenido quedará sujeto a las pertinentes obligaciones fiscales que les correspondan. La retención o ingreso a cuenta a aplicar sobre los premios cuyo valor exceda de 300 euros es de un 19% sobre la base de retención, siendo la base de retención, en el caso de premios consistentes en la entrega de bienes y servicios, su valor o el coste que le haya supuesto a la empresa organizadora, incrementado en un 20%. Dicho ingreso a cuenta/retención correrá a cargo de UNIVERSAL, enviándose al concursante un certificado por el importe del premio y las retenciones pertinentes, a fin y a efecto de que el ganador pueda integrar en su base imponible el valor del premio más el ingreso a cuenta. Las repercusiones fiscales que la obtención del premio tenga en la fiscalidad del agraciado, serán por cuenta de éste, por lo que UNIPREX y UNIVERSAL quedarán relevados de cualquier responsabilidad.

UNIPREX no se hace responsable de cualquier daño o perjuicio derivado de la participación de los usuarios en la promoción o de la falta de disponibilidad de la misma debido a problemas de carácter técnico no imputables a UNIPREX, así como en el caso de dificultades en el proceso de registro y envío de la respuesta, tales como problemas técnicos, de conectividad, etc.

6. Cesión de derechos de imagen

La llamada al número de teléfono del concurso supone la cesión de los derechos del concursante sobre su voz en cuanto esta aparezca en el programa, permitiendo su uso para la explotación comercial del programa a través de cualquier modalidad de emisión, sin limitación temporal ni territorial alguna, específicamente, los derechos de reproducción, transformación, distribución y comunicación pública, para su explotación en todo tipo de soportes o formato y en cualquier procedimiento técnico o sistema

El remitente garantiza que en el supuesto de realizar intervenciones en el programa, se abstendrá de hacer menciones en dicho programa que puedan suponer publicidad o promoción de cualquier producto o marca comercial, salvo que haya sido previamente autorizado para ello.

De igual forma, se compromete a que sus intervenciones en el programa no sean de carácter ofensivo, comprometiéndose por lo tanto a que en sus intervenciones no se vulneren los derechos de terceros, muy especialmente los relacionados con el honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, y responderá en exclusiva frente a cualquier reivindicación o reclamación judicial o extrajudicial que pudiera presentarse por terceros como consecuencia del incumplimiento de esa garantía.

El remitente será responsable frente a cualquier posible reclamación, derivada del incumplimiento por su parte de cualesquiera de las manifestaciones del presente documento, y se compromete a indemnizar a UNIPREX por cualquier incumplimiento de las garantías otorgadas.

7. Datos personales

7.1 UNIPREX, S.L.U (“Atresmedia Radio”)

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?

UNIPREX, S.L.U., con domicilio social en C/ Fuerteventura 12, 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid, y CIF número B-84171453.

Delegado de Protección de Datos

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos del Grupo Atresmedia en la siguiente dirección de correo electrónico: privacidad@atresmedia.com

¿Qué datos personales trataremos?

En el caso de los concursantes que participen en el programa: nombre y apellidos, ciudad de procedencia, número de teléfono, y voz.

En el caso de la persona ganadora, será necesario tratar posteriormente sus datos referentes a la dirección de envío para la entrega del premio, así como los datos necesarios para practicarle las retenciones relativas al impuesto del IRPF, en los términos anteriormente indicados.

¿Con qué finalidad y base de legitimación tratamos sus datos personales?

Tratamos sus datos personales con la finalidad de gestionar su participación en el presente concurso, así como gestionar la entrega del premio en caso de resultar seleccionada como una de las personas ganadoras.

La base de legitimación es la ejecución de las condiciones de participación en el concurso establecidas en las presentes bases (art. 6.1.b) RGPD).

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos personales se conservarán durante la duración de la iniciativa en la que hubiera participado el usuario, así como durante los plazos legamente establecidos a los que estamos obligados para el caso de las personas ganadoras.

Destinatarios

Los datos de la persona ganadora serán comunicados a UNIVERSAL para la entrega del premio, así como para gestionar las oportunas retenciones fiscales. UNIVERSAL comunicará sus datos a la empresa de transporte contratada para la entrega.

Para poder gestionar debidamente el servicio prestado y los datos personales de sus usuarios, UNIPREX contará con la colaboración de terceros proveedores de servicios que pueden tener acceso a sus datos personales y que tratarán los referidos datos en nombre y por cuenta de UNIPREX como consecuencia de su prestación de servicios. UNIPREX se compromete a suscribir con ellos el correspondiente contrato de tratamiento de datos, mediante el cual les impondrá, entre otras, las siguientes obligaciones: aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas; tratar los datos personales para las finalidades pactadas y atendiendo únicamente a las instrucciones documentadas de UNIPREX; y suprimir o devolver los datos a UNIPREX una vez finalice la prestación de los servicios.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en UNIPREX tratamos datos personales que le conciernen, o no, y en tal caso, acceder a sus datos personales, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos, En tal caso, UNIPREX dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, en ciertos supuestos el interesado podrá ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de su común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable del tratamiento que designe.

El interesado podrá ejercer sus derechos enviando una comunicación a la dirección de correo electrónico privacidad@atresmedia.com, o mediante carta a la dirección postal Oficina de Protección de Datos de Atresmedia, sita en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid, acreditando su identidad y especificando el derecho que desea ejercer.

En los términos establecidos por el art. 2.3 de la LO 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, el interesado podrá acceder, rectificar, suprimir, oponerse, limitar el tratamiento y portabilidad de datos, mediante comunicación a la dirección de correo electrónico privacidad@atresmedia.com o a la dirección postal Oficina de Protección de Datos de Atresmedia, sita en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid, acreditando su identidad y especificando el derecho que desea ejercer. El interesado tiene derecho en cualquier caso a formular una queja ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es), especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.

7.2 UNIVERSAL

A los efectos de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, Organizador informa al Participante que los datos de carácter personal recabados o que se recaben con ocasión de la firma del presente contrato, así como cualquier otro facilitados o se pueda originar en el futuro con ocasión del desarrollo del presente contrato serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal de titularidad de Universal Music Spain, S.L.U con domicilio social en C/Torrelaguna, 64, 28043 de Madrid y CIF B87916268 durante la vigencia del contrato y el tiempo suficiente para cumplir con la legislación aplicable y las obligaciones y hacer valer los derechos que se deriven del presente documento.

El tratamiento de los datos personales es necesario jurídicamente para poder dar cumplimiento a la participación en el Proyecto, siendo imposible su formalización y desarrollo sin el acceso a los mismos y siendo por tanto la base jurídica que legitima este tratamiento es el consentimiento del Participante a realizar dicho tratamiento.

La finalidad del tratamiento en general es posibilitar comunicación entre Participante y Organizador y el cumplimiento de cualquier prestación que se derive de esta, y en especial permitir la comunicación entre el Participante y Organizador, principalmente por teléfono, y por correo electrónico para comunicarle que su grabación audiovisual ha sido seleccionada.

Organizador podrá ceder, comunicar o de cualquier modo dar acceso a los datos a empresas de su grupo cuya información más detallada puede obtener en https://privacy.umusic.com/entities.htm ) o a otras empresas con las que concluya acuerdos de colaboración en desarrollo del contrato y archivo de documentación de acuerdo con las finales descritas en el párrafo anterior. Asimismo, se informa de que sus datos de carácter personal podrían ser cedidos, al objeto de dar cumplimiento a obligaciones legales a la Administración Pública (Hacienda, Seguridad Social, etc.) y Auditores externos. Los anteriores terceros podrán estar radicados en España o en el extranjero, los cuales pueden encontrarse dentro de la UE o en terceros países que no ofrecen un nivel de protección equiparable en materia de protección de datos personales a los estándares exigidos en la UE en cuyo caso se formalizarán los acuerdos necesarios y se tomarán las medidas legales necesarias para garantizar adecuadamente la seguridad de los datos.

El Participante tendrá en todo momento conforme a lo dispuesto en la ley el derecho de acceso, corrección/rectificación, cancelación/supresión limitación, portabilidad y oposición, en su caso, contactando con UNIVERSAL en la siguiente dirección: privacy.officer@umusic.com.

Asimismo, si Participante considerara que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control www.aepd.com.

Participante puede ponerse en contacto con el delegado de protección de datos de Universal Music Group por correo electrónico en la siguiente dirección: privacy.officer@umusic.com

Participante manifiesta que ha leído y comprendido como el Organizador recopila y trata su información.

8. Legislación y jurisdicción aplicable

Las presentes bases se interpretarán de acuerdo con la legislación española. Asimismo, para cuantas controversias puedan derivarse de la interpretación de las mismas, las partes se someten a la jurisdicción y fuero de los Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

9. Aceptación de las bases

Con su participación en esta promoción los candidatos aceptan las presentes bases en su totalidad y el criterio de UNIPREX en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del mismo. A estos efectos, UNIPREX y UNIVERSAL se reservan, hasta donde le permita la Ley, el derecho a modificar las bases en cualquier momento si las circunstancias así lo requirieran. La modificación se anunciará y entrará en vigor a partir de la fecha de su anuncio, sin que los concursantes puedan realizar reclamación alguna a UNIPREX y/o UNIVERSAL por ello.

UNIPREX y UNIVERSAL se reserva asimismo el derecho de cancelar total o parcialmente la presente promoción si por causas ajenas a su voluntad fuera necesario, sin que dicha cancelación implique ninguna responsabilidad para UNIPREX y UNIVERSAL.

UNIPREX declara que las Redes Sociales a través de las que se anuncie la promoción no patrocinan, avalan ni administran de modo alguno este concurso, ni están asociados a ella.