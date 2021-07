Bases del concurso 'Big Sound Festival'

UNIPREX, S.A.U. (UNIPREX) te invita [[LINK:EXTERNO|||https://www.bigsoundfestival.com/|||festival Big Sound Festival]] que se celebra el jueves 8 y el sábado 10 de julio de 2021 en el Estadi Ciutat, Valencia (el Concierto), a cuyos efectos organiza el presente concurso, con las siguientes características:

1.- Legitimación para participar:

Aquellos que deseen participar en la presente promoción deberán:

i. Ser mayor de 18 años y residir en el territorio español. Será necesario además que el participante posea DNI o pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y permiso de residencia vigentes en caso de ser extranjeros, al momento de la adjudicación del premio.

ii. Rellenar el formulario de participación ubicado en la [[LINK:EXTERNO|||https://www.europafm.com/|||Web oficial de Europa FM]] dedicada a la promoción, con todos los datos que sean requeridos;

iii. Aceptar las bases legales de la promoción y la política de privacidad incluida dentro de dichas bases.

Será requisito indispensable cumplir con las condiciones establecidas en estas bases para poder participar en la promoción. Todos los datos facilitados por el participante deberán ser veraces. UNIPREX se reserva el derecho de solicitar la acreditación personal fehaciente de los participantes. La identidad de los participantes y ganadores se acreditará exclusivamente por medio de documentos oficiales. En el supuesto de que el participante hubiera facilitado datos falsos, su participación no será tenida en cuenta y quedará excluido de la promoción y de la posibilidad de optar a premio alguno.

No podrán participar en la presente promoción aquellas personas que hayan intervenido en su realización, así como tampoco los empleados de UNIPREX ni de sus empresas pertenecientes a su grupo empresarial, ni los familiares directos de éstos.

2.- Duración del concurso.

Concurso válido desde el viernes 2 de julio de 2021 a las 08:00 hasta el miércoles 7 de julio de 2021 a las 12:00 horas.

3.- Gratuidad.

La presente promoción tiene carácter gratuito.

4.- Mecánica:

Las personas que quieran participar en la presente promoción y ganar uno de los cuatro abonos dobles que se sortean para el Concierto deberán entrar en la web de Europa FM habilitada a tal efecto y completar el formulario que la web solicite, facilitando los datos personales que pidan y contestando a las preguntas que se incluyan en el mismo formulario. Se sortean 4 abonos dobles. El concierto se celebra del jueves 8 al sábado 10 de julio de 2021 en el Estadi Ciutat, Valencia.

Las primeras cuatro personas que envíen el formulario completo una vez se ponga a disposición del público, acertando la respuesta a las dos preguntas que figuren en el mismo en relación con los artistas que participan en el BAD SOUND FESTIVAL, ganarán el premio. Únicamente se podrá ganar un abono por persona.

UNIPREX anunciará los ganadores el miércoles 7 julio de 2021 a partir de las 12:00 horas a través de la emisora EUROPA FM y se pondrá en contacto con las personas seleccionadas, a través de la información facilitada a través del formulario. En caso de que alguno de los finalistas no responda a la comunicación de UNIPREX inmediatamente, o no pudiera participar el día del encuentro, la dirección del Programa se pondrá en contacto con otra persona según el orden de recepción de las respuestas.

La única finalidad de los datos facilitados por los participantes es la de gestionar su participación en la promoción.

5.- Premio: El Premio para cada uno de los 4 ganadores consiste en un (1) abono doble para el Concierto.

No se incluye en el Premio nada que no esté expresamente indicado en estas bases. El Premio por lo tanto no incluirá ningún traslado, viaje ni alojamiento que el ganador necesitase para disfrutar del Premio.

• Para recoger las entradas los premiados deberán llevar el DNI (para acreditar que son ganadores) e ir a la emisora de Europa FM, situada en la Avenida del Cid, 2 6º Oficina C, el miércoles 7 de julio de 2021 (hasta las 15:00 horas) o el jueves 8 de julio de 2021 de 08:00 horas a 15:00 horas.

UNIPREX declina cualquier responsabilidad sobre el premio entregado y/o el desarrollo del mismo.

El Premio no podrá canjearse por su valor en metálico ni para fines comerciales o con ánimo de lucro.

6.- Política de Privacidad

UNIPREX:

Responsable del tratamiento de los datos personales:

UNIPREX S.A.U. C/ Fuerteventura 12, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

Contacto Delegado Protección Datos (DPO): privacidad@atresmedia.com

¿Para qué y con qué legitimación, tratamos sus datos personales?

Para la gestión de su participación en el evento, concurso o iniciativa promovida por UNIPREX, así como para la gestión de premios, con base en su consentimiento, otorgado en el momento de la participación.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

UNIPREX tratará sus datos durante la vigencia del evento/concurso/iniciativa en el que participa, hasta la efectiva consumación del premio y los seis (6) meses posteriores a la finalización de la misma, así como durante los plazos a los que estamos legamente obligados. Asimismo, en caso de obtener su consentimiento, UNIPREX tratará sus datos desde el momento de la obtención del mismo y hasta que usted revoque el mismo. En este sentido en UNIPREX mantendremos bloqueados sus datos personales durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la relación mantenida con usted o para la atención de requerimientos de autoridades públicas.

¿A quiénes comunicaremos sus datos?

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Sin perjuicio de lo anterior, el participante que resulte ganador autoriza a UNIPREX a facilitar sus datos de contacto a las empresas mencionadas en el apartado quinto de las presentes bases con el objetivo de poder gestionar el viaje y el alojamiento incluidos en el premio.

Para poder gestionar debidamente el servicio prestado y los datos personales de sus usuarios, UNIPREX contará con la colaboración de terceros proveedores de servicios que pueden tener acceso a sus datos personales y que tratarán los referidos datos en nombre y por cuenta de UNIPREX como consecuencia de su prestación de servicios. UNIPREX se compromete a suscribir con ellos el correspondiente contrato de tratamiento de datos, mediante el cual les impondrá, entre otras, las siguientes obligaciones: aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas; tratar los datos personales para las finalidades pactadas y atendiendo únicamente a las instrucciones documentadas de UNIPREX; y suprimir o devolver los datos a UNIPREX una vez finalice la prestación de los servicios.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en UNIPREX tratamos datos personales que le conciernen, o no, y en tal caso, acceder a sus datos personales, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos, En tal caso, UNIPREX dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, en ciertos supuestos el interesado podrá ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de su común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable del tratamiento que designe.

Como cauce centralizado para el ejercicio de estos derechos, será necesario que el solicitante envíe una carta adjuntando en ella fotocopia de su D.N.I. a la Oficina de Consulta para Ficheros de Datos de Carácter Personal, sita en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

En cualquier caso, El interesado puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (como tal Autoridad de Control competente en materia de Protección de datos), especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a Agencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid o a través de la web https://www.aepd.es

7.- Cesión de derechos de imagen

El ganador del concurso acepta y autoriza a que la mención de su nombre y premio obtenido pueda realizarse a través de la página web oficial de EUROPA FM, así

como en cualquier otro soporte comercial, publicitario o medio de comunicación que pueda utilizar UNIPREX a fin de informar y hacer público el resultado del concurso realizado.

Asimismo cada participante garantiza que ha obtenido el consentimiento de la persona que elijan como acompañante para que UNIPREX pueda utilizar sus datos personales en el marco de esta promoción.

8.- Aceptación de las bases

La mera participación en el concurso supone la aceptación en su totalidad de las presentes bases, que podrán ser consultadas en todo momento en la página web www.europafm.com. Sin perjuicio de lo anterior, los participantes deberán reconfirmar su aceptación a las presentes bases en la página web habilitada para la participación en el concurso, en la cual se escriban los comentarios para optar al premio.

Los concursantes aceptan asimismo el criterio de los organizadores del concurso en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del concurso en el que participa. A estos efectos, los organizadores se reservan, hasta donde le permita la Ley, el derecho a modificar las bases en cualquier momento si las circunstancias así lo requirieran. La modificación se anunciará y entrará en vigor a partir de la fecha de su anuncio.

Los organizadores del concurso se reservan el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del concurso.

UNIPREX declara que las Redes Sociales a través de las que se anuncie la promoción no patrocinan, avalan ni administran de modo alguno este concurso, ni están asociados a ella.

9.- Legislación y jurisdicción aplicable

Las presentes bases se interpretarán de acuerdo con la legislación española. Asimismo, para cuantas controversias puedan derivarse de la interpretación de las mismas, las partes se someten a la jurisdicción y fuero de los Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.