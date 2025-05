BLAUMUT, MOSAIC i BULMA BEA,T els artistes del CLOTILDE FEST d’aquest any

Torna el bon temps i els bons concerts. I aquest any EUROPA FM et portem a Blaumut i a Mosaic al CLOTLIDE FEST de Barcelona.

Torna el bon temps i els bons concerts. I aquest any Europa FM et portem a Blaumut i a Mosaic al CLOTILDE FEST de Barcelona.

Dijous 26 de juny a partir de les 20:00 horas gaudirem de molt bona música en directe.

El grup pop MOSAIC farà en directe els seus temes més coneguts i presentaran la seva nova sonoritat amb les noves cançons I CAN FLY i EL LIO. Els MOSAIC s’estrenaran a l’escenari del CLOTILDE FEST.

MOSAIC s'ha posicionat com un dels artistes emergents catalans amb més projecció del moment.

I després serà el moment dels BLAUMUT.

BLAUMUT ha publicat l'11 d’octubre 2024 el seu sisè disc d’estudi ABISME, un disc que explora el concepte d’enfrontar-se a allò que desconeixem des del punt de vista de la curiositat i la intuïció, deixant al descobert tot el que ens genera i ens remou aquest procés.

Serà una ocasió única per escoltar els hits de BLAUMUT com Pa amb boli i sal o Bicicletes en un entorn també únic com és el jardí del Palau Robert.

I la DJ Bulma Beat farà que no s’aturi la música ni el ritme en tota la nit.

DIJOUS 26 JUNY

20:00 horas

JARDINS PALAU ROBERT de BARCELONA (Pg. De Gràcia amb C/ Còrsega)

Aconsegueix les teves invitacions!