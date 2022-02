El festival Estaciones Sonoras de Cascante presenta el cartel de 2022 con Alice Wonder, Brian Fallon, El Drogas y Lori Meyers

El festival Estaciones Sonoras de Cascante, en Navarra, ya está listo para celebra runa nueva edición, este año con el regreso de los cuatro ciclos de conciertos coincidiendo con las diferentes estaciones del año en febrero, mayo, agosto y septiembre. Alice Wonder, El Drogas, Mikel Erentxun, Brian Fallon, La M.O.D.A, Morgan o Lori Meyers son algunos de los artistas que pasarán por la cita musical.

La programación, que se ha dado a conocer esta misma semana, incluye cerca de 30 conciertos y múltiples actividades gastronómicas y educativas para todos los públicos. Este es el plan.

La inauguración de Estaciones Sonoras 2022 tendrá lugar el 19 de febrero con el inicio de la edición de invierno. Una cita que abrirá Alice Wonder, presentando su disco debut Firekid en formato acústico en el Auditorio de Cascante. El grueso de la programación tendrá lugar el día 25 de febrero con L.A en su gira Songs &Stories Tour y el día 26 con El Drogas, que desde que anunció su participación ha agotado el 80% de las entradas.

El excantante de Barricada cerrará el ciclo invernal con la presentación de su último proyecto literario musical, 189 escritos con una mano enferma, en el Auditorio cascantino. Además, la organización pretende volver al formato presencial prepandemia, con la programación de diversas actividades paralelas, infantiles, talleres y gastronomía acompañadas de conciertos gratuitos desde el escenario #YoComproEnCascante.

"Se trata de una edición muy ambiciosa, para celebrar la vida y la música”, asegura Anselmo Pinilla, director del festival. “Hemos conseguido hacer un proyecto consolidado, rentable y sostenible con un enorme retorno económico y turístico para Navarra y sobre todo para Cascante. Después de nueve años no podemos más que agradecer la fidelidad de un público que ha seguido confiando en nosotros a pesar de todas las dificultades que el sector de la cultura lleva soportando en los últimos años".

Estaciones Sonoras en Primavera

El siguiente ciclo de Estaciones Sonoras será la primavera que hará renacer la música en la ribera navarra con la tan anunciada gira de Brian Fallon, que ofrecerá tres únicos conciertos en España tras la cancelación de la misma por la pandemia. Llegará a los escenarios cascantinos el sábado 14 de mayo.

Fallon & The Howling Weather compartirán escenario con La M.O.D.A, que vuelve a Cascante para presentar su nuevo disco Nuevo cancionero burgalés tras el SOLD OUT de su última actuación sonora, y compartiendo escenario con grupos como Mujeres, Shego, Alberto &García y los americanos Jesse Malin y Chris Farren, entre otros.

El 13 de mayo, un día antes del concierto de Brian Fallon y La M.O.D.A., actuará Mikel Erentxun, que vuelve con la gira 35 años Amigos de Guardia. Compartirá escenario con la girldband Ginebras, que regresan con su música pop para presentar su último LP Ya dormiré cuando me muera; Karavana, presentando su EP No pegamos nada; Niña Polaca con su disco Asumiré la muerte de Mufasa y con la presentadora de Radio 3 Virgina Diaz en sesión DJ.

Por último, el 11 de junio tendrá lugar la segunda edición del Entorno Sonoro, una iniciativa solidaria sin ánimo de lucro que nace con el objetivo de favorecer la recuperación del entorno natural cascantino.

Verano y otoño

Estaciones Sonoras celebrará su edición de verano el próximo 20 de agosto despidiendo las vacaciones a ritmo de música y gastronomía con La Vaina Loca de Nacho Gómara, quien además de su destreza en los fogones al frente del Verduarte en el Baluarte pamplonés, ofrecerá una sesión DJ desde el escenario #YoComproEnCascante.

En ese escenario tocarán también bandas como La La Love You, presentando La la Love you bonus, un álbum recopilatorio; Sandra Bernardo o Malaiierba.

Para finalizar, Estaciones Sonoras cerrará el 2022 con la edición de otoño con Morgan, en su gira The River Tour, que presentará su tercer trabajo de estudio The River and the Stone mezclado por Stuart White (Beyoncé, Autolux) en L.A el 30 de septiembre. Compartirá escenario con Ángel Stanich, Delaporte y Corizonas. Pero además la edición anual pondrá su broche final el 1 de octubre con la actuación de Lori Meyers, en su única fecha en Navarra hasta el momento, presentando su último trabajo, Espacios infinitos. Junto a ellos, grupos como Ladilla Rusa, Amatria, Innmir, Tu otra bonita o Camellos cerrarán el ciclo anual de conciertos programados.