La transformación de Bertín Osborne para imitar a María del Monte en 'Tu cara me suena' | ANTENA 3

La espera ha valido la pena: Bertín Osborne ha imitado a María del Monte en la segunda semifinal de Tu cara me suena 12.

Esta interpretación ha sido de las más esperadas, pues ha supuesto que el cantante y presentador imite por primera vez a una mujer en el concurso conducido por Manel Fuentes.

Él mismo se preocupó de responder a las acusaciones que señalaban que, por presunto contrato, Osborne no iba a ponerse en la piel de ninguna cantante femenina en Tu cara me suena. "Aprovecho para decirle a todos esos que han escrito que yo tenía en el contrato que no podía cantar con una mujer, ¡pues voy a cantar con una, coño! ¡Y voy a cantar yo de mujer, con la bata de cola y todo!", expresó cuando el pulsador se la adjudicó.

Y, junto a la María del Monte original, su íntima amiga, el concursante ha demostrado que no se le resisten los personajes femeninos. Juntos en plató, Bertín y la folclórica han mostrado el cariño que se tienen cantando.

Una actuación muy divertida

La sevillana escogida ha sido la conocida Cántame. Vestidos a juego con trajes de flamenca, han divertido a lo grande a todo el plató, con alguna interrupción por equivocaciones y algún paso mal dado.

Bertín Osborne imita a María del Monte en 'Tu cara me suena' | ANTENA 3

El jurado no ha podido reírse a carcajadas, disfrutando a lo grande de la actuación. "Es como la Giralda vestida de flamenca", expresó la artista de su compañero.

"Recuerdo ataques de risas de estos con Yolanda Ramos, nada más", ha añadido Lolita, quien le ha dicho a Osborne que ya no lo puede "mirar con los ojos" con los que lo miraba antes.

Su actuación fue valorada con 9 puntos por parte del jurado, y 6 del público. Y esta actuación acabó posicionándolo en quinto lugar del ranking general. No obstante, el artista le cedió su plaza de finalista a la siguiente, que resultó ser Esperansa Grasia.