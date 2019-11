Gana entradas para el Dream Music Fest, ¡con Calum Scott, Gavin James y Carolina Deslandes!

El sueño de ver a tus estrellas preferidas en el norte de Portugal se hará realidad este 14 de diciembre. Calum Scott, Gavin James y Carolina Deslandes estarán el 14 de diciembre en Braga, en el Altice Forum Braga, en un evento único. ¡Participa y consigue una de las cinco entradas dobles que tenemos para ti!

Calum Scott se dio a conocer 2015 en el programa Britain's Got Talent, conquistando al mundo con su ‘You Are The Reason’, tema incluido en su primer álbum Only Human, y que suma ya más de 480 millones de reproducciones en YouTube

En el Dream Music Fest también podremos ver a Gavin James, cantante de origen irlandés, que cuenta con más de dos millones de singles vendidos, un álbum de platino con Bitter Pill y su última edición Only Ticket Home.

Para cerrar este line-up tan especial, también podrás disfrutar de una de las mayores referencias de la música portuguesa actual, Carolina Deslandes, que tiene tres discos de canciones originales y millones de visitas en YouTube. ¿Aún no la conoces? ¡Te animamos a descubrirla!

GANA ENTRADAS PARA EL ‘DREAM MUSIC FEST’

Si te has quedado con ganas de ir a disfrutar de este festival que se celebra en el norte de Portugal, ¡nosotros te regalamos las entradas! Participa en Twitter o Instagram, ¡y llévate una de las cinco entradas dobles que tenemos para ti!

👉 Consulta las bases legales de concursos

Participa en Instagram:

Ve a la publicación del concurso que encontrarás en nuestro perfil:

2. Etiqueta a la @persona con la que te gustaría ir al Dream Music Fest

3. Dinos por qué te gustaría ir

Participa en Twitter:

Ve al tuit del concurso que encontrarás en nuestro timeline:

2. Haz RT comentando por qué te gustaría ir al @DreamMusicFest

3. Usa el hashtag del festival en tu respuesta (#dreammusicfest)

Los cinco comentarios más divertidos y/o originales que publiquéis hasta el domingo 10 de noviembre a las 23.59h, ¡se llevarán una entrada doble para el Dream Music Fest!

AUTOBUSES PARA IR AL DREAM MUSIC FESTIVAL

Y si no tienes coche, o no te apetece cogerlo, puedes subirte a uno de los autobuses que el festival pondrá desde diferentes localidades gallegas hasta el recinto en Braga. Consulta AQUÍ los itinerarios y el horario

📍 Y si no has tenido suerte en el concurso, recuerda que siempre puedes hacerte con tus entradas para el 'Dream Music Fest' AQUÍ