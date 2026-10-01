Tu próxima cita será con Marlena en el showcase exclusivo de Europa FM en Reus (Tarragona)

Tu próxima cita será con Marlena en el showcase exclusivo de Europa FM en Reus | Europa FM

Europa FM no deja de celebrar y Marlena no se lo quiere perder.

Después de brindar con los oyentes de Madrid en la fiesta 30 años Europa FM, seguimos sumando citas a nuestra agenda de eventos y la próxima será con Ana y Carol en Reus (Tarragona).

El sábado 10 de octubre hacemos las maletas para invitar a nuestros oyentes a un showcase exclusivo en Lo Submarino de Reus.

Las madrileñas se subirán al escenario a las 21:00 horas para animarnos a bailar con sus grandes éxitos como red flags, gitana o amor de verano y también su último lanzamiento Amiga date cuenta.

Una cita que llega en la fase final de su gira de festivales con las últimas paradas en Ibiza (3 de octubre), Alicante (16 de octubre) y Sevilla (17 de octubre). ¿Te apuntas?

🗓️ Cuándo: sábado, 10 de octubre

📍 Dónde: Lo Submarino de Reus (Tarragona)

🕒 A qué hora: 21:00 horas

Toma nota de todos los detalles y no dejes de seguirnos. Pronto te contaremos cómo conseguir invitaciones.