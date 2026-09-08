Prepárate para pasarlo en grande con Marlena en Onda (Castellón)

En Europa FM cumplimos 30 años y queremos celebrarlo con todos nuestros oyentes.

Después de la gran fiesta aniversario de Madrid, el jueves 24 de septiembre viajamos con Marlena a Onda (Castellón) para disfrutar de una noche de música en directo.

Carol Moyano y Ana Legazpi serán las protagonistas de un showcase exclusivo en el Teatro Mónaco donde harán sonar sus grandes éxitos como hicieron en el concierto Europa FM de las Fiestas de San Juan y San Pedro de León y donde seguro no faltará Amiga date cuenta, su último lanzamiento.

Será una noche de buen rollo, diversión y buena música con hits como Me sabe mal, amor de verano, Gitana o Último baile. ¿Te lo vas a perder? Enchufa la radio y síguenos atentamente porque muy pronto te contaremos cómo hacerte con tu invitación.