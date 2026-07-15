La La Love You estará en las fiestas de Salamanca con Europa FM

Estábamos deseando compartir esta noticia y por fin es vuestra. ¡La La Love You estará en Ferias y Fiestas de la Virgen de la Vega de Salamanca con Europa FM!

El ayuntamiento salmantino ha hecho público este miércoles el programa oficial de las fiestas, que se celebran del 7 al 15 de septiembre, y ha anunciado el concierto de La La Love You como uno de los platos fuertes.

La banda madrileña presentará su nuevo disco, ¿Por qué me miráis así?, en la Plaza Mayor de Salamanca ante un público que podrá disfrutar de uno de sus últimos conciertos antes del inicio de El Tour Intergaláctico. La gira mundial de La La Love You arranca el 4 de noviembre en Puebla (México), un mes y medio después de cerrar su actual gira en el Caudal Fest | A Última Gran Festa do Verán de Lugo, y se extenderá (por ahora) hasta marzo de 2027.

Europa FM sigue apostando por la música en directo y vuelve a unirse a La La Love You, que ya fue protagonista con Marlena del concierto de las Fiestas de La Mercè 2025. Esta vez llega a la cita con nuevo álbum y un repertorio musical compuesto de hits —lo que está viviendo El fin del mundo es un auténtico fenómeno— y nuevos himnos como Una boda en Las Vegas, con el que arrancan los conciertos y que se ha convertido en uno de los nuevos himnos de la banda.

Tampoco faltarán a la cita los aliens que lanzan al final de cada bolo y que, como contaron en su visita a Local de Ensayo Europa FM, muchos confunden con pulpos. "¡No, son alienígenas!", insistió David Merino.

Y para que el ritmo no caiga, después del concierto seguirá la celebración con una gran Fiesta Europa FM en Ferias también en la Plaza Mayor de Salamanca. ¡Y sabes! Marca en rojo en tu calendario el jueves 10 de septiembre y únete a la celebración. ¡Será una experiencia de otro planeta!

Todo sobre el concierto de La la Love You en Salamanca