Marlena revoluciona las Fiestas de San Juan y San Pedro de León con un concierto cargado de buen rollo y grandes éxitos

Ana Legazpi, en el concierto de Europa FM en las Fiestas de San Juan y San Pedro en León. | Europa FM

El calor no echó para atrás a los leoneses que este domingo no se quisieron perder el concierto de Marlena con Europa FM en Fiestas de San Juan y San Pedro.

Ana Legazpi y Carolina Moyano fueron las grandes protagonistas del concierto del penúltimo día de fiestas y dejaron el listón muy alto con un concierto donde no hubo espacio para relajarse. La energía estuvo arriba de principio a fin y las más de 28.000 personas que acudieron a la cita se entregaron durante todo el show.

La noche arrancó con Te vas a inventar, uno de los himnos de Marlena que animó rápido la Explanda para seguir después con Red Flags y La Victoria, canción que suena en Europa FM y que Carol introdujo agradeciendo su apoyo incondicional a nuestra radio.

"Queremos compartir con vosotros nuestras victorias, no solo las red flags, no solo los malos momentos, los desamores, sino también nuestro último EP que habla de esas cosas que se van consiguiendo en el día a día, de poder enamorarse poco a poco, de poder recomponerse", dijo antes de insistir en su agradecimiento. "Gracias Europa FM por apoyar la música, por apoyar a Marlena y por apoyar La Victoria".

La fiesta continuó con No te deseo lo peor, Échame la culpa, Amor de verano y Último baile, que dieron paso a estaré millor demà su, su colaboración en catalán The Tyets.

El concierto de Marlena en León supuso el debut de Nadie se muere de amor, el último lanzamiento de Marlena en el que Ana y Carol echan un pulso al desamor.

El silencio y el momento de confesión llegó con Gitana, que Ana introdujo contando la historia del tema. "Es un poco creepy porque no la conocía yo de mucho. Era 2020, pasaba una temporada muy muy mala. La supe leer entre líneas, no sé por qué. Acaba de fallecer su padre y yo sabía que iba de un de una planta que no era, así que me surgió esta letra unos días después de conocerla y se hizo en 20 minutos", apuntó sentada junto a Carol al borde del escenario.

"Creo que lo que se hace en 20 minutos a veces es bueno y a veces es malo. Depende en lo que estéis pensando. Este en esta ocasión es fue algo bonito y algo bastante bueno. Y dice lo siguiente...", añadió después de empezar a cantar.

Fue probablemente uno de los momentos más íntimos del show al que siguió el subidón con Me sabe mal y bailamorena, que hizo saltar al público de la Explanada de los Pendones Leoneses para el que todavía quedaba un colofón final. Marlena tenía un as en la manga y para cerrar hizo sonar La Victoria Remix poniendo, una vez más, al público patas arriba.

Un éxito que dejó ganas de seguir la fiesta durante toda la noche y ganas también de seguir escuchando a Marlena.