Europa FM celebra sus 30 años en La Mercè 2026 con un concierto único y una sorpresa muy especial | Europa FM

Europa FM vuelve a ser protagonista de las tradicionales fiestas de La Mercè de Barcelona con una noche que promete quedar en la memoria de todos los asistentes. La emisora celebrará su 30 aniversario el próximo 26 de septiembre en el escenario de la avenida Maria Cristina de la Ciudad Condal, con un gran concierto lleno de música y energía.

Después del éxito cosechado en la pasada edición, Europa FM regresa con artistas de la talla de Leire Martínez, Paula Koops, Iván Herzog, Banda Neón y una sorpresa muy especial para todos los asistentes para celebrar las tres décadas de temazos de la emisora.

Una selección de artistas que representan la variedad musical que siempre ha caracterizado a Europa FM y por la que se ha convertido en un referente a nivel nacional. Además, con esta cita se reafirma la apuesta por la música en directo, como demuestra el proyecto Local de Ensayo Europa FM, acercando experiencias únicas a la audiencia.

Una noche ideal para todos los públicos en uno de los escenarios más emblemáticos de Barcelona.