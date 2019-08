District y Escalation: lo nuevo de Gears 5

District y Escalation estará disponible el próximo 10 de septiembre tanto para Xbox One como para Pc, pero es factible que quieras conocer sus novedades. Su nuevo modo de juego y su mapa son los protagonistas de los últimos anuncios. Y es que The Coalition está poniendo a sus jugadores en alerta, se aproxima una experiencia de alta calidad y competencia.

District, nuevo escenario con recovecos callejeros, de los que brota acción en cada esquina y en el que se irá aumentando en peligrosidad. A medida que el jugador avance se enfrentará a sangrientos encuentros. Los paisajes serán más realistas, amplios y muy similares al mundo real. Este mapa ya se puede probar desde el 19 de julio, fecha en la que se presentó una prueba técnica.

A estas mejoras gráficas y de exploración urbana, se añadirán complementos para jugabilidad. Así que, se podrá escoger entre modos: Escalation, Arcade y King of The Hill. Su modo Arcade trae una nueva experiencia Versus y accesibilidad, mientras que King of The Hill, introduce al jugador en una conquista sangrienta por dicha colina.

Escalation vuelve como modo de juego y mejor que antes. En esta opción, el jugador tendrá a su alcance opciones estratégicas más refinadas, trabajo en equipo con verdaderos lazos de compañerismo y consecuencias ante cada movimiento. Cada vida contará en este modo de juego, los puntos más importantes a tener en cuenta son los siguientes.

El número de vidas es limitado, permanecer con vida es importante.

Seleccionar con habilidad las armas. En cada ronda se escogerán lugares para luego cogerlas, la repartición y se debe sopesar que las municiones son reducidas.

La reaparición. A más rondas menor tiempo de reaparición y como elemento vital para la estrategia, debe usarse con cuidado.

La evolución del juego es apasionante pero precisa de jugadores que se entrenen y usen sus tácticas mentales. Debido a que hacer estrategias con perspectiva a futuro en el recorrido de acción será vital, se deberá pensar cuidadosamente cada jugada. Gears 5, tiene como objetivo sumergir al jugador en un ambiente de conflicto más real que nunca, y con eso vienen sus excitantes dificultades.