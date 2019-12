Fortnite emitirá una escena exclusiva de Star Wars: El Ascenso de Skywalker

Con el estreno de 'Star Wars: El Ascenso de Skywalker', el videojuego de Epic Games, Fornite, ha sorprendido a los jugadores, no solamente con un evento basado en la famosa saga Star Wars, sino con la posibilidad de disfrutar de una escena exclusiva el sábado 14 de diciembre, seis días antes del estreno oficial de la nueva película en cines.

Y es que no es la primera vez que estas dos grandes empresas colaboran, el pasado 15 de Noviembre, Fornite, puso en disponibilidad de manera gratuita el skin del Stromtrooper, a todos aquellos usuarios que adquirieran el videojuego.

👉 Cómo conseguir la skin de Star Wars gratis en Fortnite

Este estreno fue confirmado el pasado sábado a través del Twitter oficial de Fornite, ademas de con carteles pegados por diversos lugares de la isla, que anunciaban la sesión en el autocine del juego, llamado Carretes Comprometidos, el próximo sábado 14 de diciembre a partir de las 19:30 en España, que será la apertura de puertas. La proyección comenzará a las 20:00h, y está anunciada también la presencia del director de la película, J.J Abrams.

Y es que para nadie es un secreto que la saga de ficción Star Wars, esta generando una gran expectativa este año en todos sus proyectos: desde la nueva película 'Star Wars: The Rise of Skywalker', siendo la más esperada estas navidades; como por la serie de Disney, 'The Mandalorian', que se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales, apenas tres semanas después de su estreno, con una estrella indicutible, 'baby Yoda', la pequeña criatura de la serie que ha triunfado entre los fans de la saga. Es que es taaaaan mono...