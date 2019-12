Baby Yoda pinchando temazos en la nave de un mandaloriano: el meme definitivo

Para los que aún no conozcan a la criaturita, se trata de un personaje de la serie 'The Mandalorian', producida por Disney, y que retoma la historia donde la dejó ‘El Retorno del Jedi’. Con apenas unos capítulos emitidos, esta apuesta de la factoría Star Wars está cobrando más protagonismo que la mismísima nueva entrega cinematográfica de la saga, 'Star Wars: El ascenso de Skywalker', que se entrena el próximo 20 de diciembre.

Lo malo es que solo se emite en la plataforma de Disney -que aún no ha llegado a nuestro país-, pero ya es todo un fenómeno en redes sociales, debido especialmente a este inesperado y extremadamente cuqui personaje, bautizado por los fans de la saga como ‘baby Yoda’.

En realidad, sin embargo, nadie conoce el nombre real de este bebé ¡de 50 añazos!, perteneciente a la misma especie que el archiconocido maestro Jedi que tantos momentos de sabiduría, control de la Fuerza, pericia con el sable láser e hipérbatos, nos ha dejado.

Yoda, han encontrado un animal muy parecido a ti / seestrena.com

MEMES DE 'BABY YODA'

Aunque son muchos los memes que nos está dejando este ‘baby Yoda’, que se traga sapos de un bocado o bebe su sopita con un adorable gesto de displicencia, el último es sin duda el que más juego está dando.

En la escena en cuestión, vemos al pequeño dentro de la nave del mandaloriano (tranquilos, evitaremos hacer más spoilers de los estrictamente necesarios), haciendo lo que haría cualquier pequeño en su situación: toqueteando todos los botones que tiene a su alcance. La inexpresividad de ambos personajes (a ver, uno es un ‘FurReal’ evolucionado, y el otro lleva casco…), hace que la escena sea especialmente cómica:

Y claro, rápidamente han empezado a salir memes como setas, donde parece que el 'bebé Yoda' enciende una minicadena o la radio, con música de J-Pop, el 'Bohemian Rhapsody' de Queen -bautizado como 'Mandalorian Rhapsody' - 😂😂, el clásico navideño 'All I want for Christmas is You' de Mariah Carey, o la última genialidad del DJ Armin Van Buuren, con varios de sus temazos:

MERCHANDISING DE 'BABY YODA'

Claro, que tú también quieres un ‘baby Yoda’, ¿verdad? ¡Pues no ‘podís’! Porque aún no hay merchan oficial del personajillo, al no saber ni como se llama en realidad. Pero tranquilos, ya nos apabullarán con ochocientos millones de ‘baby yodas’ en otros tantos formatos, animatronics, muñecos y demás moñadas que nos enloquecen a los frikis compulsivos.

De momento, disfrutemos de este adorable ‘gizmo de las Galaxias’: