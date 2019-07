The International 2019, el torneo de Dota 2 que repartirá el mayor premio de la historia de los esports

The International 2019 es el torneo final de Dota Pro que tendrá lugar en Shanghai durante el mes de agosto. The International repartirá el mayor premio de la historia de los esports pudiendo a alcanzar los 30 millones de dólares. The International no sólo es conocido por ser el torneo profesional más grande de Dota 2, también lo es por tener la bolsa de premios a repartir más grande dentro de los esports.

Este evento tendrá lugar del 15 al 25 de agosto en Shanghai, China. Las cifras de los premios aumentan debido al crowdfunding por el que ha apostado Valve, la compañía al frente del juego y el evento. La estrategia de Valve fue poner en venta un Battle Pass con distintos niveles, y destinar el 25% del dinero a la bolsa de premios de la final de The International.