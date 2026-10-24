Eurovisión Junior 2026: a qué hora empieza, cuándo actúa España y cómo votar por Lucas Paulano

Eurovisión Junior 2026 se celebra este sábado 24 de octubre en el pabellón MFCC de Ta' Qali (Malta). Este año, Lucas Paulano y su canción Cuore Bello (Te quiero, te quiero) recogen el testigo de Gonzalo Pinillos, que en 2025 quedó el quinto clasificado con 152 puntos.

A qué hora empieza Eurovisión Junior 2026

Eurovisión Junior 2026 marca un cambio de tendencia horaria respecto a las ediciones anteriores. Años atrás, el certamen comenzaba por la tarde, entre las 16:00 y las 18:00, pero este año empieza a las 21:00 (20:00 en Canarias). El objetivo es ocupar el prime time y alinearse con la hora de la edición de adultos.

Se estima que las votaciones empezarán sobre las 23:00 y que el ganador se conocerá alrededor de las 23:20.

En qué posición actúa España

España es el país encargado de poner fin a las actuaciones de Eurovisión Junior 2026, pues Lucas Paulano cantará en la decimosexta y última posición, sobre las 22:10.

Orden de actuación de Eurovisión Junior 2026

1. Países Bajos: Maria - Stronger Together

2. Chipre: Harry Georgiou - Who I Can Be

3. Portugal: Salvador Rio - Alma

4. Montenegro: Mija Vujović - Muzika nas spaja

5. San Marino: Violamarie - Ruota panoramica

6. Francia: Alec - Comment tu vas?

7. Polonia: Wiktor Sas - Gravity

8. Armenia: Naré - BOO\!

9. Malta: Beppe Caruana - Blue Bird

10. Italia: Matteo Trullu - Che Cos'è l'Amore?

11. Ucrania: Erika Kolesnichenko - NOT A LULLABY

12. Macedonia del Norte: Ana Stojanoska - Idnata jas

13. Irlanda: Caleb Kirwan y Naomi Gribben - Níos láidre

14. Albania: Eslin Kurti - Kërce me mua

15. Georgia: Davit Lomidze - Sun on the Rooftops

16. España: Lucas Paulano - Cuore Bello (Te quiero, te quiero)

Cómo votar

Eurovisión Junior permite que el público vote gratis y de manera online a tres países, incluido el propio. Es decir, que en España sí podemos votar por nuestro representante, algo que no ocurre en la edición de adultos. Para ello, tenemos que incluir a Lucas Paulano entre nuestras tres opciones favoritas en este enlace.

Hay dos franjas horarias para votar:

Hasta el sábado 24 de octubre a las 20:59 (justo al inicio de la gala).

El sábado 24 de octubre, durante 15 minutos, una vez terminadas todas las actuaciones de la gala.

Quién es Lucas Paulano

Lucas Paulano es el ganador más joven de La Voz Kids. Además del gran dominio de técnica vocal que demostró en el concurso, el joven de 10 años también es pianista y actualmente está compaginando su carrera musical con sus estudios en el Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay de Jaén, ciudad en la que nació el 22 de mayo de 2016.

Con tan solo ocho años, Lucas cautivó con su voz a David Bisbal, Edurne y Manuel Turizo en las Audiciones a Ciegas de La Voz Kids 2025 y acabó en el equipo del colombiano. Gala tras gala, fue demostrando su talento con canciones como Haz de luna, Dígale o Amor eterno, ganándose también el cariño de su coach. En la gala final, consiguió la victoria con su versión de Algo de mí, de Camilo Sesto.

La canción: 'Cuore Bello (Te quiero, te quiero)'

La canción de España en Eurovisión Junior 2026 es Cuore Bello (Te quiero, te quiero), un tema sobre el amor y los recuerdos compuesto por el propio Lucas Paulano con Blas Cantó, Dangelo Ortega y Carlos Almazán.

El título mezcla el italiano con el español, al igual que el estribillo: "Cuore bello / Con ojos de cielo / Te quiero, te quiero / Lo más bonito para mí / Cuore bello / El sol en tu pelo / Te quiero, te quiero / Mi corazón eѕ parа ti".