En qué puesto ha quedado España en Eurovisión Junior 2025 con Gonzalo Pinillos

Gonzalo Pinillos ha brillado sobre el escenario de Eurovisión Junior 2025 gracias a su canción Érase Una Vez (Once Upon a Time), con la que ha intentado otorgarle a España su segunda victoria en la historia del festival.
Este sábado 13 de diciembre, España ha participado en Eurovisión Junior 2025 a pesar de anunciar su retirada de Eurovisión 2026. Así, desde Tiflis (Georgia), Gonzalo Pinillos se ha subido al escenario del festival europeo con un mensaje claro, "¡Todo es posible!", tal y como dice el final de su canción.
El representante de España ha defendido su canción Érase Una Vez (Once Upon a Time) con una voz potente y una presencia escénica acorde a su experiencia como actor de musicales. Además, su actuación ha puesto en relieve la importancia de la lectura y de la imaginación, pero ¿ha conseguido convencer a Europa?
España con Gonzalo Pinillos ha quedado en la quinta posición con 152 puntos, con 98 del jurado y 54 del público. Por su parte, el país ganador de Eurovisión Junior 2025 ha sido Francia con 248 puntos en total, 152 de los profesionales y 96 del público. Así, nuestro país mejora un puesto respecto a 2024, cuando Chloe DelaRosa quedó sexta gracias a los 144 puntos de Como la Lola.
Puntos a España del jurado
En total, Gonzalo Pinillos ha quedado cuarto en el jurado profesional con 98 puntos. De los 18 países participantes, 14 han otorgado puntos a España, desglosados de la siguiente manera:
- Portugal: 12 puntos
- Malta: 10 puntos
- Croacia: 10 puntos
- Países Bajos: 10 puntos
- San Marino: 8 puntos
- Italia: 8 puntos
- Francia: 8 puntos
- Georgia: 7 puntos
- Irlanda: 7 puntos
- Chipre: 7 puntos
- Armenia: 5 puntos
- Azerbaiyán: 4 puntos
- Ucrania: 1 punto
- Polonia: 1 punto
Clasificación final de Eurovisión Junior 2025
Tras el recuento de los votos del jurado y del público, así ha quedado la clasificación final del certamen infantil de Eurovisión:
- 1. Francia: 248 puntos
- 2. Ucrania: 177 puntos
- 3. Georgia: 176 puntos
- 4. Armenia: 175 puntos
- 5. España: 152 puntos
- 6. Albania: 145 puntos
- 7. Macedonia del Norte: 141 puntos
- 8. Polonia: 139 puntos
- 9. San Marino: 125 puntos
- 10. Países Bajos: 93 puntos
- 11. Malta: 92 puntos
- 12. Italia: 73 puntos
- 13. Portugal: 73 puntos
- 14. Croacia: 70 puntos
- 15. Azerbaiyán: 66 puntos
- 16. Chipre: 50 puntos
- 17. Montenegro: 49 puntos
- 18. Irlanda: 44 puntos
¡Enhorabuena a todos los países!