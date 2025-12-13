En qué puesto ha quedado España en Eurovisión Junior 2025 con Gonzalo Pinillos

Te interesa Por qué España participa en Eurovisión Junior 2025 tras retirarse de Eurovisión 2026

Este sábado 13 de diciembre, España ha participado en Eurovisión Junior 2025 a pesar de anunciar su retirada de Eurovisión 2026. Así, desde Tiflis (Georgia), Gonzalo Pinillos se ha subido al escenario del festival europeo con un mensaje claro, "¡Todo es posible!", tal y como dice el final de su canción.

El representante de España ha defendido su canción Érase Una Vez (Once Upon a Time) con una voz potente y una presencia escénica acorde a su experiencia como actor de musicales. Además, su actuación ha puesto en relieve la importancia de la lectura y de la imaginación, pero ¿ha conseguido convencer a Europa?

España con Gonzalo Pinillos ha quedado en la quinta posición con 152 puntos, con 98 del jurado y 54 del público. Por su parte, el país ganador de Eurovisión Junior 2025 ha sido Francia con 248 puntos en total, 152 de los profesionales y 96 del público. Así, nuestro país mejora un puesto respecto a 2024, cuando Chloe DelaRosa quedó sexta gracias a los 144 puntos de Como la Lola.

Puntos a España del jurado

En total, Gonzalo Pinillos ha quedado cuarto en el jurado profesional con 98 puntos. De los 18 países participantes, 14 han otorgado puntos a España, desglosados de la siguiente manera:

Portugal: 12 puntos

Malta: 10 puntos

Croacia: 10 puntos

Países Bajos: 10 puntos

San Marino: 8 puntos

Italia: 8 puntos

Francia: 8 puntos

Georgia: 7 puntos

Irlanda: 7 puntos

Chipre: 7 puntos

Armenia: 5 puntos

Azerbaiyán: 4 puntos

Ucrania: 1 punto

Polonia: 1 punto

Clasificación final de Eurovisión Junior 2025

Tras el recuento de los votos del jurado y del público, así ha quedado la clasificación final del certamen infantil de Eurovisión:

1. Francia: 248 puntos

2. Ucrania: 177 puntos

3. Georgia: 176 puntos

4. Armenia: 175 puntos

5. España: 152 puntos

6. Albania: 145 puntos

7. Macedonia del Norte: 141 puntos

8. Polonia: 139 puntos

9. San Marino: 125 puntos

10. Países Bajos: 93 puntos

11. Malta: 92 puntos

12. Italia: 73 puntos

13. Portugal: 73 puntos

14. Croacia: 70 puntos

15. Azerbaiyán: 66 puntos

16. Chipre: 50 puntos

17. Montenegro: 49 puntos

18. Irlanda: 44 puntos

¡Enhorabuena a todos los países!