¿Qué ha pasado con los miembros de ABBA?

El cuarteto sueco ABBA es el protagonista indirecto de Eurovisión 2024 y dos son los motivos. Primero, se cumple el 50º aniversario de la histórica victoria de Waterloo, la canción con la que el grupo formado por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Frida Lyngstadn ganó el certamen. Y segundo, esta edición se celebra en Suecia, en la ciudad de Malmö, de donde es el grupo que hizo historia en 1974.

ABBA había nacido solo dos años antes de ganar el certamen, en 1972, y tras el espaldarazo que supuso el triunfo en el festival europeo se convirtieron en una de las formaciones de referencia en la historia del pop mundial. A Waterloo le sucedieron Dancing Queen, Chiquitita, Mamma Mia o Gimme! en las listas de éxitos.

Pero la vida de ABBA fue corta, solo diez años después de su formación, con ocho discos en el mercado, el 11 de diciembre de 1982 hicieron su última aparición en el programa británico The Late, Late Breakfast Show. Días después anunciaron un descanso temporal para trabajar en otros proyectos. El ocasional parón terminó convirtiéndose en definitivo.

Lo que el amor unió... el desamor desunió

Nuevos proyectos y el deseo de explorar otros caminos profesionales o personales fueron el argumento principal que los miembros de ABBA esgrimieron como causa de su separación. Sin embargo, las tensiones personales, las desilusiones emocionales y otros problemas entre ellos siempre han sobrevolado la separación del grupo. Lo cierto es que problemas sí que hubo entre ellos y no fáciles de gestionar.

El cuarteto sueco estaba compuesto por dos parejas: Agnetha Fältskog y Björn Ulvaeus, y Benny Andersson y Frida Lyngstad. Los primeros se habían casado en 1971, un año antes de que el grupo echase a andar, cuando ella solo tenía 20 años. Los segundos también eran pareja sentimental antes de ABBA y pareja profesional, pues Benny era el productor de Frida, que en aquel momento llevaba un tiempo intentando abrirse camino como solista.

La felicidad durante los primeros años del grupo fue casi completa, pero los problemas entre las parejas no tardaron en llegar. Agneta y Bjorn se separaron en 1978 por las continuas infidelidades de él. Frida y Andersson, que se habían casado en 1978, en todo el apogeo de la formación, se divorciaron en 1981. Tiempo después él confesaría sus problemas con el alcohol.

Las dramáticas vidas de Agnetha y Frida

Aunque intentaron continuar y hacer el esfuerzo de separar lo personal de lo profesional, lo cierto es que Agnetha quedó sumida en una profunda crisis tras la separación y la constatación de que su exmarido había comenzado una relación con una presentadora de televisión, Lena Kallersjö, con la que se casó a los dos años.

Sola, con dos hijos y agobiada por la fama, la rubia de ABBA empezó a desarrollar numerosas fobias y ansiedad. "Me da miedo mezclarme con la gente. No puedo ir de tiendas, a restaurantes o bares. La gente se me queda mirando allá donde voy. No me atrevo ni a salir de casa. Lo único que he llegado a controlar es la fobia a volar: me tomo una copa antes de despegar, otra mientras estamos en el aire y una tercera antes de aterrizar. Cuando piso suelo estoy totalmente borracha”, contó sobre la espiral en la que había entrado y que la llevó a refugiarse en el alcohol.

Los trastornos psicológicos separaron a Agneta del resto de sus compañeros, incluida Frida, a la que había llegado a considerar como su madre —se llevan seis años—.

La morena de ABBA tampoco ha disfrutado de una vida feliz y varios dramáticos acontecimientos terminaron por marcar su vida: su segundo marido, el príncipe Heinrich Ruzzo Reuss von Plauen, murió siete años después de casarse; al año siguiente, su hija también falleció víctima de un accidente.

El reencuentro de ABBA después de 40 años

Por separado, las vidas de los cuatro componentes de ABBA tomaron diferentes derroteros. Agneta intentó retomar su carrera como solista; Frida se retiró durante un tiempo de la música tras las tristes pérdidas que sufrió; y Björn y Benny, por separado, decidieron volcar sus esfuerzos en sacar adelante algunas producciones musicales con más o menos éxito; hasta que llegó Mamma Mía! y se volvieron a juntar haciendo de este espectáculo un éxito un éxito mundial.

Fue precisamente la presentación de la película de ese musical, protagonizada por Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth y Amanda Seyfried, la que volvió a juntar a los cuatro componentes de ABBA después de muchos años.

Aunque el verdadero reencuentro tuvo lugar en mayo de 2022. Tras casi cuatro décadas, los cuatro músicos posaron juntos y sonrientes en Londres, con motivo de la presentación oficial de su noveno —y último— álbum de estudio Voyage.

Ese nuevo trabajo fue también el motivo para hacer un concierto un poco especial, un espectáculo en el que escuchar las últimas canciones del grupo sueco. Y aunque las voces sí eran las suyas, el escenario lo ocuparon cuatro hologramas, Abbatars que recuperaban a aquellos Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Frida Lyngstad de la década de los setenta.

"Fue la única condición que nos autoimpusimos: no volver a estar juntos sobre el escenario ni tener que hacer giras y tours", desveló Björn sobre ese ‘regreso’ de ABBA.