¿Quiénes han sido los diez últimos representantes de España en Eurovisión y en qué puesto han quedado?

La suerte que ha acompañado a España en los últimos diez años en el Festuval de Eurovisión ha sido ciertamente dispar.

Cantantes consolidados, que querían demostrar sus virtudes en el certámen europeo, y nuevos talentos actuaron ante los eurofans alcanzando tanto las primeras posiciones como los últimos puestos, demostrando que siempre hace falta una dosis de suerte para llevarse el micrófono dee cristal.

Estos han sido los representantes de España en Eurovisión y sus puestos los últimos diez años:

2013 - El Sueño de Morfeo - Contigo hasta el final

Los asturianos Raquel del Rosario, Juan Luis Suárez y David Feito, componentes de El Sueño de Morfeo, se presentaron en Malmö, misma ciudad en la que se llevará a cabo la presente edición de Eurovisión, con la esperanza de conquistar Europa gracias a Contigo hasta el final. Una canción de estilo pop-rock con la que se identificaba al grupo que, a pesar de su animada puesta en escena, solo pudo alcanzar el puesto 25 en la gran final.

2014 - Ruth Lorenzo - Dancing in the Rain

Ruth Lorenzo se ha convertido en una de esas cantantes ligada a Eurovisión por méritos propios. Perfecta conocedora del festival, la artista participó en el año 2014 en la final para impresionar al público danés con su potente voz al cantar Dancing in the Rain, una gran canción en inglés que le llevó a conquistar un notable puesto 10.

2015 - Edurne - Amanecer

La madrileña Edurne sacó su lado más pasional con Amanecer, el tema con el que se presentó a Eurovisión en Viena en el año 2015. Inmersa en un estilo menos dinámico que el habitual en algunos de sus éxitos, Edurne quedó en el puesto 21 de su edición.

2016 - Barei - Say Yay!

España volvió a cantar en inglés con la voz de Barei y su Say Yay! en Eurovisión 2016. Una canción arriesgada que combinaba sonidos como el funk, el soul o el R&B que no tuvo el premio esperado al quedar en el puesto 22 de la lista.

2017 - Manel Navarro - Do It for Your Lover

Con un ritmo totalmente veraniego cargado de buenas vibraciones, Manel Navarro se presentó en Kiev con su guitarra bajo el brazo para interpretar Do It for Your Lover. Tal vez las camisas hawaianas no terminasen de encajar en un enclave tan acostumbrado a las bajas temperaturas como la capital de Ucrania por lo que el catalán quedó en el puesto 26. Tampocó ayudó demasiado el gallo del inicio de su actuación...

2018 - Amaia Romero y Alfred García - Tu canción

Miembros destacados de la edición de Operación Triunfo de 2017, Amaia Romero y Alfred García llegaron con un tremendo hype debido a que los cantantes eran pareja en el momento del certámen eurovisivo y habían hecho partícipes del inicio de su relación a todos los españoles durante su estancia en la Academia. Sin embargo, u historia de amor no terminó de conquistar a los eurofans y solo pudieron alcanzar el puesto 23 en la cita de Lisboa.

2019 - Miki Nuñez - La venda

La vendade Miki Nuñez se presentó a Eurovisión con una suma de factores a la favor como el ritmo alegre y pegadizo de la canción y la buena voz y la simpatía que desprende en cada momento el catalán. Aún así, ser el encargado de cerrar las actuaciones del festival en 2019 pudo haber condicionado demasiado las votaciones, con las que solo consiguió llegar hasta el puesto 22 en la final celebrada en Tel Aviv.

2020/2021 - Blas Cantó - Universo/Voy a quedarme

Sin duda, una de las celebraciones más accidentadas y singulares de la historia de Eurovisión. El festival fue cancelado en 2020 debido a las restricciones llevadas a cabo por la pandemia de coronavirus, una circunstancia que impidió a Blas Cantó presentar ante los eurofans su canción Universo. Fue al año siguiente cuando el de Ricote acudió a Róterdam con Voy a quedarme, una canción en la que el compositor volcó sus sentimientos en unos momentos realmente difíciles a nivel personal, ya que la canción estaba dedicada a su abuela fallecida. Consiguió el puesto 24 en la clasificación.

2022 - Chanel - SloMo

Sin duda, Chanel consiguió el mejor resultado de la última década para España en Eurovision alzándose con el tercer puesto en Turín con su celebrada SloMo. Una combinación de voz y baile que enamoró al público del continente y de la que aún se recuerda cada paso.

2023 - Blanca Paloma - Eaea

La última experiencia de España en Eurovisión la protagonizó la ilicitana Blanca Paloma con Eaea. Una canción en la que la herencia del folclore patrio y una atrevida puesta en escena lograron llegar hasta el puesto 17 en el M&S Bank Arena de Liverpool.

¿Cuál será al puesto que consiga Nebulossa con Zorra en esta edición? ¿Conseguirán Mery Bas y Mark Dasousa llegar a lo más alto en Malmö (Suecia)?