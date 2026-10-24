Así ha sido la actuación de España en Eurovisión Junior 2026 con Lucas Paulano
Lucas Paulano ha demostrado su talento en Eurovisión Junior 2026 con una actuación teatral donde los recuerdos y el corazón han tenido un papel protagonista, al igual que ocurre en la letra de Cuore Bello (Te quiero, te quiero).
Quién es Lucas Paulano, el representante de España en Eurovisión Junior 2026 que ganó 'La Voz Kids'
¡Lucas Paulano ha brillado en Eurovisión Junior 2026! El cantante de Jaén ha conquistado el escenario con solo 10 años y con una actuación teatral donde ha demostrado su talento vocal y escénico.
El artista ha interpretado Cuore Bello (Te quiero, te quiero), un tema compuesto por el propio Lucas con Blas Cantó, Dangelo Ortega y Carlos Almazán. Al principio, el de Jaén ha abierto una caja de recuerdos que encaja con la letra de la canción, mientras al final se ha iluminado un corazón en su pecho.
El tema es de una balada que reflexiona sobre el amor, los recuerdos y aquellas personas que permanecen para siempre en nuestro corazón. El título mezcla el italiano con el español, al igual que el estribillo: "Cuore bello / Con ojos de cielo / Te quiero, te quiero / Lo más bonito para mí / Cuore bello / El sol en tu pelo / Te quiero, te quiero / Mi corazón eѕ parа ti".
Letra de 'Cuore Bello (Te quiero, te quiero)'
Tengo un beso guardado en la memoria
Y recuerdo cuando yo contaba mis historias
También tengo un tíquet guardado de la noria
Y ese sueño en mi cabeza gira y gira sin parar
Un viaje en el tiempo pediría
Para poder volver a cuando alguien me decía
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Cuore bello
Con ojos de cielo
Te quiero, te quiero
Lo más bonito para mí
Cuore bello
El sol en tu pelo
Te quiero, te quiero
Mi corazón es para ti
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Cuore be-e-ello
Cuore be-e-ello
Cuore be-e-ello
Cuore bello, cuore bello
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Siempre volverá
Conmigo estará
Esa melodía
Que cantaba, noche y día
Ahora vuelve con el viento
Y la escucho todavía
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Cuore bello
Con ojos de cielo
Te quiero, te quiero
Lo más bonito para mí
Cuore bello
El sol en tu pelo
Te quiero, te quiero
Mi corazón es para ti
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Cuore be-e-ello
Cuore be-e-ello
Cuore be-e-ello
Cuore bello, cuore bello
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Tengo un beso guardado en la memoria
Y recuerdo cuando yo contaba mis historias
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Cuore bello
Con ojos de cielo
Te quiero, te quiero
Lo más bonito para mí
Cuore bello
El sol en tu pelo
Te quiero, te quiero
Mi corazón eѕ parа ti
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Cuore be-e-ello
Cuore be-e-ello
Cuore be-e-ello
Cuore bello, cuore bello
Cuore bello, cuore bello
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Fuente: Genius