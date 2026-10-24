Así ha sido la actuación de España en Eurovisión Junior 2026 con Lucas Paulano

Actuación de España en Eurovisión Junior 2026 con Lucas Paulano cantando 'Cuore Bello (Te quiero, te quiero)' | RTVE

¡Lucas Paulano ha brillado en Eurovisión Junior 2026! El cantante de Jaén ha conquistado el escenario con solo 10 años y con una actuación teatral donde ha demostrado su talento vocal y escénico.

El artista ha interpretado Cuore Bello (Te quiero, te quiero), un tema compuesto por el propio Lucas con Blas Cantó, Dangelo Ortega y Carlos Almazán. Al principio, el de Jaén ha abierto una caja de recuerdos que encaja con la letra de la canción, mientras al final se ha iluminado un corazón en su pecho.

El tema es de una balada que reflexiona sobre el amor, los recuerdos y aquellas personas que permanecen para siempre en nuestro corazón. El título mezcla el italiano con el español, al igual que el estribillo: "Cuore bello / Con ojos de cielo / Te quiero, te quiero / Lo más bonito para mí / Cuore bello / El sol en tu pelo / Te quiero, te quiero / Mi corazón eѕ parа ti".

Letra de 'Cuore Bello (Te quiero, te quiero)'

Tengo un beso guardado en la memoria

Y recuerdo cuando yo contaba mis historias

También tengo un tíquet guardado de la noria

Y ese sueño en mi cabeza gira y gira sin parar

Un viaje en el tiempo pediría

Para poder volver a cuando alguien me decía

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Cuore bello

Con ojos de cielo

Te quiero, te quiero

Lo más bonito para mí

Cuore bello

El sol en tu pelo

Te quiero, te quiero

Mi corazón es para ti

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Cuore be-e-ello

Cuore be-e-ello

Cuore be-e-ello

Cuore bello, cuore bello

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Siempre volverá

Conmigo estará

Esa melodía

Que cantaba, noche y día

Ahora vuelve con el viento

Y la escucho todavía

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Cuore bello

Con ojos de cielo

Te quiero, te quiero

Lo más bonito para mí

Cuore bello

El sol en tu pelo

Te quiero, te quiero

Mi corazón es para ti

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Cuore be-e-ello

Cuore be-e-ello

Cuore be-e-ello

Cuore bello, cuore bello

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Tengo un beso guardado en la memoria

Y recuerdo cuando yo contaba mis historias

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Cuore bello

Con ojos de cielo

Te quiero, te quiero

Lo más bonito para mí

Cuore bello

El sol en tu pelo

Te quiero, te quiero

Mi corazón eѕ parа ti

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Cuore be-e-ello

Cuore be-e-ello

Cuore be-e-ello

Cuore bello, cuore bello

Cuore bello, cuore bello

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Fuente: Genius