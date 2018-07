Blusens Europa FM dispuestos a recortar distancias en Misano

Maverick Viñales y su equipo afrontan con seguridad y decisión la última parte del campeonato. Viñales sabe que será imprescindible no fallar y conseguir buenos resultado para recortar la diferencia en puntos que le separan de Cortese y su KTM. Blusens Europa FM ha utilizado el tiempo disponible entre Brno y la cita de este fin de semana en optimizar al máximo las posibilidades de la Honda del piloto de Roses, para que se pueda enfrentar al líder del campeonato con las máximas garantías. Tanto el equipo como el propio Mack son conscientes de que no es empresa fácil y que recuperar el terreno perdido exige la máxima concentración y eficacia de todo el conjunto.

Maverick Viñales: 'No se puede negar que hemos pasado por fases del campeonato en las que estábamos mejor colocados, pero insisto en que la temporada no ha finalizado'

MOTO2

Después del podio de Indianápolis, donde el piloto de Blusens Europa FM Julián Simón dio el salto hacia las posiciones en las que se debe “mover” habitualmente, el resultado de la República Checa no fue el deseado. Sin embargo, tras esa décimo primera posición alcanzada en Brno, se escondía un ritmo y una rapidez (similar al de los primeros clasificados) que le hubiera servido para luchar, como hizo en América, por los primeros lugares de haber calificado mejor. Por eso, tanto Julián como el equipo viajan a Misano convencidos de poder seguir el camino iniciado en Indianápolis y de consolidarse como habituales entre los seis/ocho mejores. En carreras tan cerradas y peleadas como lo son las de Moto2, situarse asiduamente en esas posiciones significa estar entre los mejores y tener opciones a una victoria parcial que, por otra parte, es una de las asignaturas pendientes que tiene el piloto de Villacañas con la categoría de Moto2. Equipo y piloto se encuentran en un buen momento y están dispuestos a no retrasar más esos buenos resultados -y por qué no una victoria- si la posibilidad llega en Misano…

MOTOGP

Tras unos inicios duros, de mucho trabajo y en ocasiones de desánimo, los hombres de Blusens Avintia Europa FM han ido superando paso a paso los obstáculos hasta conseguir ser el equipo mejor situado en el campeonato después de las ART. No ha sido una tarea fácil y menos aún si tenemos en cuenta el nivel de competitividad que existe y que estamos hablando de la categoría reina del motociclismo mundial. Por eso ahora, los integrantes del equipo viajan a Misano siendo conscientes de que afrontan la recta final de la temporada y la oportunidad de consolidarse en esas posiciones por las que tanto han luchado y que, sin lugar a dudas, merecen sobradamente.

CARRERAS DEL DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE:

11:00h - Moto3

12:20h - Moto2

14:00h - MotoGP