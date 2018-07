Consigue auriculares Sony y una Tablet Xperia Z con '1' de Raúl Gómez

Del lunes 17 al viernes 21 de marzo en Euroclub regalamos auriculares Sony y una Tablet Xperia Z gracias al álbum 1 de Raúl Gómez. ¡Participa y no te quedes sin los tuyos!

Raúl Gómez, ganador de la segunda edición de El Número Uno, ha publicado su primer trabajo discográfico titulado 1. Se trata de una colección de 12 temas en los que alterna el inglés y el castellano, pero sobre todo un ejercicio de buen gusto y calidez interpretativa.

Su enigmática forma de ser y su particular estilo hacen de él un artista aparte, que alcanza en temas como Under your skin una sensibilidad musical al alcance de muy pocos.

Para celebrar este lanzamiento en Euroclub regalamos desde el lunes 17 hasta el viernes 21 de marzo auriculares Sony MDR zx600 para que escuches desde los graves más profundos hasta las voces más agudas de una forma nítida y precisa. Además, tambien regalamos una Tablet Xperia Z 311 con pantalla X-Reality de 10,1 pulgadas y tecnología Mobile BRAVIA Engine 2 para que disfrutes del mejor entretenimiento con la mejor calidad posible.

Estate muy atento al programa de lunes a viernes de 21 a 23 h y Juanma Romero y Laura Trigo te dirán como conseguirlo.