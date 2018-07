Día James Bay en Europa FM

James Bay es un joven cantautor británico que está triunfando en todo el mundo con Hold Back The River, el primer single de su álbum de debut Chaos And The Calm que acaba de salir a la venta.

Con su voz profunda y hechizante y su imagen de “rockero indie”, James Bay ha resultado ser todo un descubrimiento como intérprete y como compositor. Llama la atención gracias a su emocionante interpretación, su cautivadora manera de narrar historias y su espíritu inimitable: El perfecto heredero al trono Brit-Pop-Folk y ya ha sido seleccionado por los medios más importantes como un artista a descubrir en el 2015.

Bay, originario de la pequeña población de Hitchin (UK), se ha ganado a pulso su reputación, actuando en directo en los recintos londinenses más relevantes, incluyendo su actuación como telonero de los Rolling Stones en Hyde Park, o abriendo para Kodaline o para John Newman entre otros.

Hace menos de una semana confirmaba además que este Verano pasará por España. Podremos verle en directo, presentando su maravilloso trabajo en el Festival BBK Live 2015.

