El Bilbao BBK Live 2015 celebra su décimo aniversario en Kobetamendi y cuenta con Muse como primer cabeza de cartel, que será la única actuación que haga la banda británica en España en 2015. El festival también cuenta con nombres como The Jesus and Mary Chain, Ben Harper & The Innocent Criminals, Capital Cities, The Ting Tings, Delorean y muchos más. Pero aun así todavía quedan muchos nombres por confirmar y tendremos que esperar para ver con qué cartel nos sorprende el festival en su décimo aniversario.

FECHAS: 9, 10 y 11 de julio

ARTISTAS RELEVANTES:

Muse

Mumford & Sons

Disclosure

alt-J

Of Monsters and Men

The Jesus and Mary Chain

Ben Harper & The Innocent Criminals

Counting Crows

Future Islands

The Cat Empire

Azealia Banks

Capital Cities

The Ting Things

Kodaline

Delorean

Shaka Ponk

Zoot Woman

Arizona Baby

Zea Mays

Novedades Carminha

(más artistas por confirmar)

PRECIO:

Bono 3 días + acampada: 123€ + gastos (6€)

Bono 3 días sin acampada: 115€ + gastos (6€)

Bono 3 días para personas de movilidad reducida + acampada: 123 + gastos (6€)

Bono 3 días para personas de movilidad reducida sin acampada: 115€ + gastos (6€)

SERVICIOS:

- Zona de acampada



MÁS INFORMACIÓN:

bilbaobbklive.com

@bilbaobbklive

CÓMO LLEGAR