Euroclub te lleva a Londres a ver a One Direction en concierto

¿Quieres ver a One Direction en directo? Euroclub te invita a un viaje a Londres para que puedas disfrutar del directo de One Direction en el O2 Arena el 23 de febrero de 2013. ¡No pierdas una experiencia única con la banda!

One Direction empieza su segunda gira mundial en febrero de 2013 para presentar en directo su segundo álbum Take Me Home.

Para celebrar este esperado regreso a los escenarios te llevamos a verles en directo a Londres para que asistas al inicio de su gira. Nosotros nos encargamos del viaje, el hotel y las entradas para que tú tan solo te preocupes de disfrutar del concierto.

Si quieres conseguir tu viaje a Londres para el concierto de One Direction el 23 de febrero en el estadio O2 Arena, estate muy atento a Euroclub. Cada noche de esta semana Xavi Martínez y Laura Trigo desvelarán una palabra. Al final de la semana deberás descubrir el enigma y la primera persona que llame al 902-30-07-30 ganará el viaje a Londres.

GANADORA:

Naomí Fernández (Asturias)

Detalles del viaje y condiciones para participar:

- Traslado en avión para ganador y acompañante a Londres. Salidas desde Madrid o Barcelona (Salida sábado 23 y regreso, domingo 24 de febrero).

- Una noche de hotel, habitación doble y en régimen de alojamiento + desayuno

- Dos entradas para el concierto de One Direction en la sala O2 Arena (Londres)

- El premio no incluye ningún tipo de traslado (aeropuerto, hotel, ciudad de residencia, etc...) ni cualquier otro gasto adicional.

- Para participar es necesario no haber ganado un premio en otro concurso de Europa FM en los últimos seis meses y ser mayor de 18 años (podrán participar menores de edad siempre que vayan acompañados al viaje por una persona mayor de edad).

-Sony Music y/o la mayorista del viaje es la exclusiva responsable de la organización del viaje objeto de esta promoción y, a estos efectos, cualquier queja o reclamación sobre el mismo deberá dirigirse contra esta empresa. UNIPREX (EUROPA FM) queda por lo tanto exenta de cualquier responsabilidad derivada de la organización y desarrollo del viaje. Los datos identificativos del ganador serán comunicados a Sony Music a los únicos efectos de llevar a cabo las gestiones necesarias para el disfrute del viaje. El ganador tiene derecho a renunciar al premio, sin embargo no podrá, en ningún caso, canjearlo por otro distinto. Sony Music será el encargado de realizar la entrega del premio. Asimismo realizará los ingresos a cuenta o retención sobre el valor de los premios entregados previstos en la ley, enviándose al concursante un certificado por el importe del premio y las retenciones pertinentes, a los efectos fiscales oportunos.