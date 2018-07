Europa FM te lleva a Europa a ver a Green Day en concierto

El 25 de septiembre se estrena UNO!, el primer disco de la trilogía de Green Day. Contiene 12 canciones con el sonido punk-rock californiano que caracteriza a la banda de Billie Joe Amstrong, entre las que destacan Oh love, Kill the DJ, Let yourself go o Nuclear family.

Con cada disco tendrás una nueva oportunidad: Uno! Dos! Tré! Para ganar el primer viaje deberás entrar en el Tuenti de Green Day, subir una foto con el disco en tus manos y etiquetar a 2 amigos.

*El premio incluye viaje de ida/vuelta desde Madrid o Barcelona, entrada al concierto y noche de hotel. La mecánica del concurso se desarrolla en la red social Tuenti. Warner Music se encargará de seleccionar la foto del ganador en cada fase y responsable de la entrega de cada uno de los premios.

*Warner Music y/o la mayorista del viaje es la exclusiva responsable de la organización del viaje objeto de esta promoción y, a estos efectos, cualquier queja o reclamación sobre el mismo deberá dirigirse contra esta empresa. UNIPREX (Europa FM) queda por lo tanto exenta de cualquier responsabilidad derivada de la organización y desarrollo del viaje. El ganador tiene derecho a renunciar al premio, sin embargo no podrá, en ningún caso, canjearlo por otro distinto. Warner Music será el encargado de decidir el ganador en cada fase de esta promoción y también responsable en realizar la entrega de los premios. Asimismo realizará los ingresos a cuenta o retención sobre el valor de los premios entregados previstos en la ley, enviándose al concursante un certificado por el importe del premio y las retenciones pertinentes, a los efectos fiscales oportunos.

GANADORES:

Francisco Vicente Zapata

Ana Belén Pedemonte

Sara McGarry Arena