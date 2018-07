Europa FM te regala un fantástico viaje a Brasil

Prepara tu maleta porque Así Brasil Me Mata y Levántate y Cárdenas te invitan a pasar una semana en Brasil para que no pares de bailar samba con tu acompañante.

Concurso Así Brasil me mata / europafm.com

En Levántate y Cárdenas queremos regalarte un viaje a Río de Janeiro para dos personas gracias al disco Así Brasil Me Mata, un recopilatorio con los mejores hits brasileños del momento. Para concursar, sólo tienes que escuchar durante esta semana Levántate y Cárdenas de 6:00 a 10:00, ser mayor de 18 años y Así Brasil Me Mata hace el resto. No desconectes porque en cualquier momento daremos las instrucciones en el programa.

¡Concursa y gana un viaje a Rio de Janeiro con vuelo y estancia durante una semana para ti y tu acompañante! No dejes pasar la oportunidad de conocer la capital carioca y bailar a ritmo de sertanejo, el pop brasileño.

GANADOR: Francisco Javier Tuya López (Gijón)

¡Así Brasil Me Mata! el recopilatorio con todos los éxitos brasileños que incluye canciones de gran éxito de artistas sertanejos como el propio Michel Teló y su hit planetario Ai Se Eu Te Pego, Gustavo Lima, Leo Rodriguez, Alexandre Pires y João Bosco & Vinicius entre otros.