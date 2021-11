Ana Belén: su edad, cómo conoció a Victor Manuel, su boda en Gibraltar, sus dos hijos y sus dos nietos

El currículum de Ana Belén es infinito. En más de 50 años de carrera artística le ha dado tiempo a participar en más de 40 películas, trabajar en unas 30 obras de teatro y grabar más de 35 discos. Junto a su pareja personal y profesional, el cantante Víctor Manuel, acumula un sinfín de éxitos.

Fue un símbolo de la cultura antifranquista, se alzó musa de la transición y se trata de una de las voces más reconocibles de nuevo país. Sus canciones son himnos incombustibles y pertenecen al imaginario de la música española. La puerta de Alcalá, Agapimú o El Hombre del Piano son solo algunos de los más populares.

Su edad y sus inicios

María Pilar Cuesta, nombre real de la cantante, nació en el madrileño barrio de Lavapiés en mayo de 1951. Tiene 70 años, pero desde bien pequeña mostró su interés por la música y el arte. Su voz sonó por primera vez en la radio gracias a los concursos musicales de los 60 y debutó en la televisión en 1964, con solo 13 años.

Fue en ese momento cuando se bautizó como Ana Belén, el nombre artístico que la acompaña desde entonces. Siguió formándose y trabajando, pero pocos hubiesen precedido un éxito como el que ha conseguido al lado de su pareja, Víctor Manuel, al que conoció en el año 1971.

Su primer encuentro con Víctor Manuel, con Julio Iglesias de testigo

La primera vez que Ana Belén y Víctor Manuel se cruzaron fue en un hotel de A Coruña. La actriz se encontraba en la ciudad interpretando la obra de teatro Sabor a Miel y el artista giraba con Julio Iglesias. Sus carreras acababan de despegar.

"Una mañana estábamos sentados en la recepción del hotel en La Coruña y vi de espaldas, vestida con pantalón y chaquetas blancos ajustados, a una chica que me llamó la atención. Cuando se volvió todavía era mejor", relata el artista en su libro de memorias Antes de que sea tarde. Hubo conexión, pero fue la actriz Trini Alonso, compañera de Ana Belén, la que los tuvo que presentar.

Esa misma noche, los cuatro fueron a tomar copas y aunque esta primera conexión tenía visos de provocar un cortocircuito amoroso entre ellos, las chispas no saltaron hasta que volvieron a encontrarse en el rodaje de la película Morbo. Fue en el mismo año, 1971, pero en el mes de septiembre.

"El rodaje de Morbo se terminaba y no había forma de seducir a Víctor, de llevárselo al huerto. Yo tomé la iniciativa porque me gustaba muchísimo. Cenando una noche y un poquito borracha empecé con la cantinela de que el rodaje se iba a acabar, de que igual no nos volveríamos a ver. Al final cayó, pero me costó un huevo", relata la cantante en el libro. "Estaba dispuesta a todo. Y yo me dejaba. Ya no nos separamos desde ese septiembre de 1971", corrobora él.

Su boda en Gibraltar en 1972

Su amor fue intenso y traspasó la pantalla en la película Morbo, encandilando al público y a varias generaciones. Poco tardaron en ficharles para repetir el éxito de la que ya era la pareja de moda con una fórmula casi idéntica en el film Al diablo, con amor. Cuando terminaron el rodaje pensaron en casarse, pero la idea -y las circunstancias- no les convencían mucho.

"Debíamos apostatar de la religión católica como bautizados que éramos y para ello el cura que nos había bautizado debía tener antes una conversación con cada uno de nosotros para intentar convencernos de lo equivocados que estábamos al dar ese paso. Por mi parte, la posibilidad de encontrarme de nuevo con Herminio, el cura de Seana que me retorcía las orejas siempre que le encontraba, adquiría tintes de pesadilla. Además, yo me había ocupado en él en El cura de aldea, dibujándole como un hombre que cada noche vuelve tambaleándose de la taberna a la casa rectoral. Eso no podía ser de ninguna manera. Alguien nos contó que en Gibraltar era muy fácil. Allí se habían casado en 1969 John Lennon y Yoko Ono. Cuatro papeles de nada", relataron en sus memorias.

Ana Belén y Víctor Manuel // GTRES

Dicho y hecho. Ana Belén, de 21 años, y Víctor Manuel, de 25, viajaron al Peñón de Gibraltar pasando antes por Tánger y consiguieron darse el 'sí. quiero'. Fue una ceremonia rápida, llevada a cabo por un juez ante la atenta mirada de la reina Isabel II, retratada en la sala. Pasaron su noche de bodas en Tánger, visitaron Italia por su viaje de novios y se instalaron en un chalet de Torrelodones para luego mudarse al que sigue siendo su hogar a día de hoy, un chalet en la zona norte de Madrid.

Sus dos hijos y sus dos nietos

No son amigos de las exclusivas ni de ir aireando sus intimidades en las revistas, pero su vida ha estado expuesta al público desde que se convirtieron en artistas. Además, su matrimonio es uno de los más consolidados de la música española.

En 1976 nacía su primer hijo, David San José. De bien pequeño comenzó a tocar el piano y ver a sus padres felices sobre el escenario le contagió las ganas de dedicarse a la música. Se formó en Composición de Bandas Sonoras en la Universidad de Berklee, en Boston, y a día de hoy trabaja como productor y es propietario de un estudio de grabación.

Está casado con la publicista Paloma Montón y tienen dos niños, Olivia (11) y León (6), que llaman cariñosamente a sus abuelos "yayo" y "yaya".

Su segunda hija es Marina San José, que llegó al mundo en el año 1983. De pequeña acompañó a sus padres en numerosas giras y aunque su gran pasión son los animales, quiso formarse como actriz de teatro en el Laboratorio William Layton. Tiene 37 años y en la pasada edición de MasterChef Celebrity probó suerte entre fogones.