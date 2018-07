Europa FM te regala Meet & Greet para conocer a Roxette en persona

La mítica banda de pop-rock sueca presenta su nuevo trabajo Charm School por todo lo alto después de un largo parón en el que la banda se volcó principalmente en sus giras y directos.

Este nuevo álbum que nos traen está cargado de himnos y baladas rockeras, marca indispensable de la formación que les caracteriza. Sin embargo también encontraremos otros sonidos más cercanos a la electrónica ochentera basada en los sintetizadores y los sonidos electro-pop. Se trata de un estilo fiel a la manera de hacer música de Roxette, pero actualizado para ofrecer un aire nuevo a la banda.

Gracias a Europa FM su gira mundial les trae a nuestro país. El 18 de noviembre tocarán en el Palacio de Vistalegre de Madrid y el día 19 en el Palau Sant Jordi de Barcelona, donde sus seguidores podrán escuchar clásicos de la banda liderada por Marie Frediksson como The look o Listen to your heart además de tener la oportunidad de ver en directo otros nuevos como Way out o She's got nothing on, más cercanos a la electrónica.

Además, Euroclub ha sorteado tres Meet & Greet dobles para cada concierto. Los afortunados que podrán conocer en persona a la banda son:

Concierto Madrid

Mayte Berrueta (Salamanca)

Manolo Batalla (Badajoz)

Elena Berrueta (Salamanca)

Concierto Barcelona

Sara Lozano (Madrid)

Rafael Sánchez (Asturias)

Leyre Sastre (Bilbao)