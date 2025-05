Melody se sincera tras su mal puesto en Eurovisión: "Que viva la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas"

Melody ha hecho un gran trabajo técnico y escénico sobre el escenario de Eurovisión 2025, pero su actuación con Esa Diva no ha sido suficiente para convencer al jurado y al televoto, que le han otorgado a España la antepenúltima plaza en la clasificación final.

Como respuesta a lo sucedido, Melody ha compartido un vídeo en sus redes sociales donde defiende su espectáculo y asegura que hablará con sus seguidores en el futuro para intentar explicar este mal resultado. "Muy buenas, familia. Ya estoy en el hotel. Ahora voy a comer algo que llevo muchas, muchas horas. Desde las siete de la mañana llevo despierta, arreglándome, maquillándome... ", empieza diciendo en un vídeo grabado poco antes de irse a dormir.

"Quiero dar las gracias a todas las personas que me han apoyado muchísimo, a toda España, porque se ha volcado conmigo al cien por cien. Me han mandado no sé cuántos vídeos de estadios en diferentes partes de España llenos para ver la actuación y por toda Latinoamérica", sigue diciendo, orgullosa del apoyo recibido por parte de sus fans y del público español.

"Yo creo que esto no se olvidará jamás"

"Ha sido un show total, que yo creo que esto no se olvidará jamás. Estoy muy satisfecha con la actuación que he hecho. Me parece que hemos hecho un gran trabajo. Mi traje me encanta. Vocalmente ha estado... estoy muy feliz, qué quieres que te diga. Los bailarines son unos máquinas. Estoy muy contenta", añade.

Melody desvela que hablará en profundidad sobre lo ocurrido

En la segunda parte del vídeo, la artista asegura que en el futuro hablará con mayor detalle sobre su experiencia en Eurovisión, pero que en ese momento estaba "un poquito cansada". "Voy a hablar un poquito más largo y tendido con vosotros de todo lo que he visto y de lo que pienso y demás. Pero sí quiero dejar clara una cosa: esto es una cosa más. Y yo con lo que me quedo es con el amor y el cariño y el respeto que todos los países han mostrado detrás de cámara a nosotros y a nuestro trabajo, porque estaba todo el mundo con la boca abierta", desvela.

"Y me quedo también, por supuesto, con que este verano nos vamos a ver porque tenemos una gira de conciertos brutal. Pero aun así, yo creo que vosotros también os merecéis una explicación, una charlita, y nos la vamos a pegar. Vamos a hablar como ustedes sabéis que yo soy, natural y bien clara. Vamos a hablar con claridad de lo que yo he visto y de lo que opináis tanto vosotros como yo", asegura con una actitud muy tranquila.

"Que viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas"

Al final, deja entrever su opinión real: "Señores, estoy muy feliz y muy satisfecha, porque nosotros hemos ganado. El amor está por encima de todo. Que viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas. ¡Pero que viva el arte!", zanja.