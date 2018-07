Gadea y Viñales se lanzan a la conquista de América

La cita de americana en el circuito de Indianápolis llega en un buen momento para los pilotos del Blusens STX Europa FM. A pesar de que la carrera de la República Checa no fue todo lo bien que deseaban (pese a volver a casa con un buen resultado), tanto Sergio Gadea como Maverick Viñales se encuentran en plena forma después de las vacaciones y con gran motivación para afrontar la recta final del campeonato. Maverick sigue con ganas de aprender, de trabajar y de ir mejorando carrera a carrera. Por su parte, Sergio espera que Indianápolis sea el lugar en el que los resultados buscados y merecidos empiecen a aparecer.

En Moto2 Tito Rabat no viajará con su compañero habitual, Yonny Hernández, que se recupera de las lesiones que se produjo en el accidente de Brno. Su lugar lo ocupará el también colombiano Martín Cárdenas. El piloto de Medellín ya conoce a parte del equipo al haber participado con el equipo en el mundial de 2006 a los mandos de una Honda 250 c.c. El equipo Blusens STX Europa FM espera que la cita americana sea positiva para el sustituto de Yonny y que sirva para que Rabat se consolide entre los diez primeros de la categoría.

La cita de Indianápolis es para Kenny Noyes el G.P. de casa, además de los grandes premios que se dan cita en nuestro país. Pese a tener el corazón dividido entre España y Estados Unidos, la prueba americana es la carrera en la que tiene la oportunidad de mostrar sus cualidades ante sus compatriotas. Este hecho motiva especialmente al piloto del Blusens STX Europa FM, que no quiere dejar pasar la oportunidad de mejorar los resultados obtenidos hasta el momento y hacer un buen papel al otro lado del Atlántico. “Me motiva muchísimo correr en Indianápolis porque es la única ocasión que tengo durante toda la temporada de competir ante los aficionados de mi país. Además, tengo unos recuerdos muy especiales ya que a pocos kilómetros de Indianápolis está el circuito de dirt track en el que disputé mi primera prueba del nacional de esa especialidad. Competir en la prueba del mundial de Estados Unidos es un orgullo para mi, como lo es cuando lo hago en las de España ya que, en realidad, me siento medio español, medio americano. Espero encontrar por fin la confianza con la moto que me ha faltado en las últimas citas para intentar hacer una buena calificación que me permita salir mejor colocado para la carrera”.

Lógicamente, en esta ocasión los horarios de retransmisión varían respecto a los habituales en Europa. La carrera de 125cc empezará el domingo a las 17 horas, Moto2 será a las 18:15 horas y MotoGP dará inicio a las 20 horas.