Gana guitarras Epiphone firmadas por Passenger

Passenger acaba de publicar un nuevo single de su álbum Whispers, su sexto trabajo de estudio y el primero tras el exitoso All The Little Lights que le dio a conocer en todo el mundo. Scare away the dark critica la banalidad que domina el día a día de la sociedad actual y nos invita a la liberarnos ante el conformismo que impera ante esta situación.

¿Te gustaría ganar una guitarra Epiphone Hummingbird PRO firmada por Passenger? Hemos escondido 6 guitarras por toda España. Ya tenemos las 6 ciudades elegidas: Zaragoza, Barcelona, Valencia, Madrid, Pamplona y Sevilla. Cada día daremos una nueva pista, sigue atento a las siguientes instrucciones...

En caso de que encuentres el vale canjeable por la guitarra firmada, sigue las instrucciones que se detallan paso a paso. Quizá necesites una contraseña o palabra clave para acceder al premio... todo a su momento...

Ganador Barcelona: Adrià Barreros

Ganador Pamplona: Saúl Pascual

Ganadora Zaragoza: Sofía Pardos

Ganador Valencia: Ángel Gómez

Ganadora Sevilla: Alba Cortés

Ganadora Madrid: Marina Labrador