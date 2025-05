Risas, confesiones de amor y una setlist improvisada en el Local de ensayo Europa FM con Marlena

Ana Legazpi y Carolina Moyano se conocieron un día de fiesta y supieron instantáneamente que sus caminos se habían unido para siempre. Así se formó Marlena, el dúo musical que ha crecido en la música tan exponencialmente que este 28 de mayo nos ha regalado un íntimo Local de Ensayo Europa FM digno de recordar.

Rodeadas de sus fans más acérrimos, las artistas han demostrado una vez más que lo suyo es el virtuosismo musical, siendo actualmente el dúo femenino de referencia. Con este talento y sus ganas de contar los entresijos de su carrera, Legazpi a la voz y Moyano a la guitarra, han conquistado junto a su guitarrista de confianza la sala Movida Madrileña de la capital.

Su identidad musical se ha visto desde los primeros acordes al entonar para comenzar Último baile, la canción dedicada a esa persona que desapareció de la vida de Ana: "Ese último baile que quería con esa persona, quien era la cosa más toxica que me ha pasado en la vida". Así, Legazpi y Moyano han interpretado el tema en colaboración con el público, con el que parecía incluso ensayada la actuación.

Una setlist improvisada con covers

Y es que los espectadores han disfrutado de tener al dúo a tan solo unos centímetros, algo que han halagado especialmente las artistas sobre Local de Ensayo Europa FM: "En los festivales ya hablamos mucho, pero este es nuestro formato".

Pese a sus ganas de charlar, Marlena se mueve como pez en el agua sobre el escenario con la música, y han revelado cómo se organizan las setlist de los conciertos: "Antes íbamos a lo que surja. A día de hoy entramos con una canción que es fuerte y terminamos con otra igual".

Sin embargo, Ana y Carol han vuelto a sus orígenes y han improvisado la mayor parte de su setlist, haciendo homenaje a sus inicios con covers y respondiendo a las peticiones del público.

Marlena en Local de ensayo Europa FM | Alejandro Hergon

Pero antes de dejarlo todo al azar, Marlena ha interpretado Échame la culpa, la canción dedicada a la actual relación de Ana y que surgió en un concierto en una isla canaria: "A esta chica la conocí entre el público en un concierto y hubo conexión [...] Espero que salga todo bien, no queremos discos de duelo, de desamor ".

Los piques entre las artistas forman parte de su esencia, pero también la complicidad. Tanto es así que en la reciente boda de Carolina, Ana considera que fue una novia más. Juntas cantaron "borrachas", y además han celebrado ser referente LGTBIQ+: "Para nosotras es increíble ser un referente de cualquier cosa. Nos han venido padres llorando dándonos las gracias porque niños se deberían referentes de esto, y nosotras llorando con ellos. Nosotras no teníamos ninguna mujer referente, porque antes daba mucho miedo. Nuestras canciones en femenino o en neutro, y a la gente sea del colectivo o no les gusta, se ha expandido de forma muy natural".

Basarse e el drama para componer

Su fórmula para componer es un clásico entre los artistas, sobre todo para Ana: "Siempre tengo que tener algún drama o que me pase algo para tener experiencia. Las relaciones cuestan mucho y al principio cuestan mucho más y más cuando hay cosas de por medio. Esas cosas creo que marcan y haces canciones". Carol, por su parte, es más "optimista", porque opta por no abrirse nunca.

Pese a dejar claro que no se tocarían "ni con un palo", Legazpi y Moyano han celebrado el amor libre con un pico que ha enloquecido a la sala. Y con este aura de cariño, Marlena ha presentado Te vas a inventar: "Esta que viene ahora se la queremos agradecer a Europa FM porque han apostado mucho por ella". Escrita precisamente en el orgullo, el dúo ha reivindicado la libertad para no ocultar ninguna relación, un mantra que han repetido durante todo el ensayo: "Que mientan lo que quieran y que nos veten de donde quieran, pero nosotras no nos vamos a callar".

Ana Legazpi y Carolina Moyano se besan en Local de Ensayo Europa FM | Alejandro

Así, el público ha coreado bajo las indicaciones de Legazpi, quien se ha dejado invadir por la teatralidad en cada una de las canciones. Tanto es así que no le gusta nada que Carol adelante el nombre de las canciones cuando las está presentando en los coonciertos, tal y como ha compartido con los presentes.

Y rebobinando un poco el carrete, Marlena ha recordado por qué se fijaron en Leiva para sacar una cover: "Es un referente a nivel nacional. Habla poco, pero la energía que desprende y lo que dice en las canciones ya es suficiente". "La gente que nos conoce conecta con eso, con una cover tontorrona", ha añadido Ana, y tanto es así que las artistas se han lanzado con la cover Como si fueras a morir mañana, con todo el público cantando al unísono. Eso sí, han cortado tras el estribillo porque Ana no recuerda la letra. "Yo tengo la letra escrita en el escenario y la voy mirando", ha confesado, dejando claro que a veces tiene hay "una pérdida de acordes" por parte de Carol.

De cantar en catalán a interpretar un chotis

La versatilidad de Marlena pasa de componer, hacer covers a incluso cantar en catalán siendo madrileñas. Y Ana tiene claro por qué tiene facilidad en este idioma, ya que ha tenido "mucha novia catalana", lo que ha hecho saltar al público y provocado la risa general. "Escribí un día a The Tyets porque me encargaban y quería algo en el disco en catalán. Dijeron a la primera que sí, salió el temazo el mismo día", ha detallado Ana envolviendo de halagos a sus compañeros. Y de esta forma han cantado improvisadamente Estaré millor demà, y el público ha cantado en catalán con ellas.

Y por la misma línea ha surgido el chotis que sacaron para San Isidro. "Nos contactaron y era todo un reto, porque no os imagináis lo que es un chotis", ha compartido Legazpi. El público ha pedido a voces que lo canten y finalmente se han arrancado, en honor a su público madrileño.

Marlena en Local de Ensayo Europa FM | Alejandro Hergon

La siguiente canción la ha escogido el público, que ha pedido NSDS. Las artistas se han escandalizado al escuchar ese nombre, lo que ha hecho reír al público. "No me gusta nada porque no sé moverme en el escenario", ha confesado Ana. Al final se han dejado seducir por el aura de la sala y la han interpretado en acústico.

Y por fin ha llegado Pies sin plomo, de la que han explicado cómo surgió: "Está canción la compusimos con Manel Navarro, con quien conectamos mucho. Habla del momento en el que empiezas a entender lo que es el amor y entiendes que es un privilegio sentir cosas bonitas, que me lo merezco y que no hay que esconderlo, porque si no.. Arde troya". Así, siendo la tercera vez que la han cantado en su vida, han vuelvo a enamorar a los espectadores.

Sobre la posibilidad de que el futuro emprendieran una carrera en solitario como la banda por la que se llama Marlena, Maneskin, a las artistas les ha espantado la idea. Y la vocalista lo ha defendido: "Hemos hablado de todo desde el principio, el lugar de cada una, del tema del dinero... Las dos sabemos qué posición tener y no sé, si estamos aquí es por Carol, siempre lo diré. Yo no cantaba y me sacaste tu a cantar". De la misma manera, Carol ha defendido: "Estamos rodeadas de un buen equipo que nos aconseja porque han vivido muchas rupturas".

Su experiencia en festivales

Marlena conquistan los festivales, pero a ellas también las conquistan otros artistas. "A raíz de festivales hemos hecho mucha amistad con artistas como Siloé, que los adoramos, y así te das cuenta de historias detrás en los camerinos", ha contado Carol. Y Ana ha dado el contrapunto: "Haces mucha piña, pero a veces ves cosas que no molan, entonces hay que engancharse a la gente que hace bien las cosas".

Las artistas también han ensalzado a compañeros como Dani Fernández, y le han pedido por enésima vez una colaboración: "Dani, no es sacar canción, es juntarnos y ver qué surge. Ni productores ni nada, sino juntarnos en casa y a ver qué surge". Para convencerle se han arrancado con una cover de Si tus piernas.

Marlena en Local de Ensayo Europa FM | Alejandro Hergon

Marlena ha continuado interpretando Red Flags, que surgió en una "sesión terapéutica con Manel Navarro". "Yo tenía mucha rabia y mucha frustración y no sabía cómo expresarlo en forma de canción. Le contamos la historia y ya creyó que iba a salir algo fuerte", ha desvelado Ana. Y Carol ha contado una curiosa anécdota: "Cuando conocimos a Chenoa, nos preguntó si esta canción estaba grabada del tirón, porque se notaba la rabia".

Tras pedir el deseo de llenar el Movistar Arena, a petición popular han cerrado con Gitana, poniendo toda la carne que quedaba en el asador y compartiendo un último momento junto a las voces del público.

Un Local de ensayo Europa FM marcado por el amor y el desamor a través de la música de un dúo que no para de superarse.