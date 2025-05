Qué dice la letra de 'Cuando hables con él', la canción de Aitana para el ex con el que pasó sus mejores años

"Sus ojos azules me vuelven loca"

Aitana cerró la Listening Party organizada este martes en Madrid para presentar su disco Cuarto Azul emocionando a sus fans. La catalana eligió la balada Cuando hables con él, la que canción que cierra el álbum, para despedirse de los seguidores que acudieron a la cita organizada en el Movistar Arena, donde estuvo acompañada sobre el escenario de sus mejores amigas, Alaska y Ela Taubert.

Lejos de cerrar el evento con una canción que llevase al público a bailar y disfrutar por todo lo alto, lo hizo con esta emocionante balda dedicada a la persona con la que pasó los mejores años de su vida y que muchos consideran una indirecta al actor Miguel Bernardeau. De hecho hay una frase concreta que señala al protagonista de El Zorro con quien Aitana tuvo una relación de cuatro años —"Porque sus ojos azules me vuelven loca"— y que fue muy celebrada durante el evento de Madrid.

Cuando hables con él es una canción de amor dedicada a ese exnovio con el que has vivido grandes momentos y del que sigues acordándote pese a que pasen los años. "Aunque pasen años | Yo lo llevo dentro | Que lo echo de menos que lo quiero ver", canta Aitana, que lamenta haber terminado con la relación. "Dile que de noche a veces me arrepiento | Yo sé que dejarle fue una estupidez", continúa la cantante, que poco después de oficializar la ruptura empezó una relación con el cantante Sebastián Yatra.

La canción, con una melodía al piano, emociona por la sinceridad de la cantante que pone sobre la mesa sus sentimientos hacia su ex, al que no quiere hacer daño y al que pide perdón por canciones como 24 rosas que escribió pensando en él.

La letra de 'Cuando hables con él' de Aitana

Dile que me viste que le mando un hola

Yo no sé bien lo que está haciendo ahora

Yo de corazón espero que esté bien

Cuando hables con él

Déjale saber

Que aunque estuve un tiempo con otra persona

Ya no estoy con él y no me siento sola

Y dile que de vez en cuando pienso en él

Cuando hables con él

Pero no le cuentes todo porque no le quiero hace daño

Porque a su lado viví mis mejores años

Cuando hables con él

Por fa dile todo lo que estoy sintiendo

Aunque pasen años

Yo lo llevo dentro

Que lo echo de menos que lo quiero ver

Cuando hables con él

Dile que de noche a veces me arrepiento

Yo sé qué dejarle fue una estupidez

Cómo lo siento

Y hoy me estoy muriendo por hablar con él

Para decirle que aunque yo sé que no fue perfecto

El primer amor tiene esos efectos

Que no se olvida, no

Pero se olvida lo que todo,

Que me perdone por las canciones

La música también se equivoca

Porque sus ojos azules me vuelven loca

Pero tú no le cuentes todo que no le quiero hacer daño

Porque a su lado viví mis mejores años

Cuando hables con él

Por fa dile todo lo que estoy sintiendo

Aunque pasen años

Yo lo llevo dentro

Que lo echo de menos que lo quiero ver

Cuando hables con él

Dile que de noche a veces me arrepiento

Yo sé qué dejarle fue una estupidez

Cómo lo siento

Y hoy me estoy muriendo por hablar con él

Yo sé qué dejarle fue una estupidez

Cómo lo siento

Y hoy me estoy muriendo por hablar con él