Aitana comparte su 'Cuarto azul' en una Listening Party que la muestra más cercana con su público que nunca

Luchar con tus monstruos no es fácil, y menos cuando eres una estrella de la música pop. Pero esa batalla tan difícil de librar, con recaídas, incógnitas, pero también con un camino cada vez más iluminado es lo que ha presentado Aitana con Cuarto azul.

Este 27 de mayo la artista ha hecho sonar por primera vez con público su cuarto álbum, en el que, a diferencia de Alpha y 11 razones, se ha centrado en su propia historia en lugar de que todo lo envuelva la misma sonoridad.

Tras salir al ritmo de 6 de febrero y con el cántico de los espectadores del Movistar Arena de Madrid, la artista ha hablado de todo lo relativo al disco desde un escenario 360° que simulaba esa habitación azul que ella tenía de pequeña. Un lugar seguro al que poder volver para alejarse de todos sus miedos. La cantante ha conquistado la plataforma, y aunque decía estar "histérica" y nerviosa, no ha abandonado la sonrisa en ningún momento.

"Cuarto azul no es un disco conceptual en cuanto al género como lo fue Alpha o 11 razones, sino que es de contar sus historias. A veces soy dramática y me las invento, pero está vez todas las historias que cuento las he vivido", ha introducido la artista.

De la oscuridad a la luz

La depresión que vivió el año pasado ha sido el hilo conductor de toda la presentación, pues Cuarto azul se estructura en dos partes: la oscuridad y la luz. Así, Aitana ha puesto en contexto a todos los presentes de que cualquier proceso respecto a la salud mental lleva su tiempo. Y así ha sonado la segunda canción del álbum, Duele un montón despedirme de ti, una colaboración junto a Jay Wheeler con la que el público ya ha empezado a disfrutar.

El feedback que ha recibido Aitana a lo largo de las dos horas de Listening Party ha sido muy positivo, y eso se reflejaba en el brillo de los ojos de la cantante. Así, ha dado paso a Segundo intento, el primer single del álbum que han bailado y cantado todos los presentes junto a ella.

La primera invitada de la noche ha sido la colombiana Ela Tambert, a la que ha envuelto en halagos al presentarla. Juntas han escuchado su featuring, ¿Para qué volver?, con el que el público se ha enternecido.

Un disco lleno de baladas profundas

Uno de los momentos más especiales ha llegado con la canción que pone nombre al álbum: "La realidad es que Cuarto azulla escribí en 10 minutos a las cuatro de la mañana en Lanzarote, cuando fui de viaje sola. Sufro de insomnio y no podía dormir, y a las cuatro de la mañana me puse a escribir y le puse una melodía que luego fui cambiando". La protagonista ha ensenado incluso el mensaje que le envió un mensaje a alguien de su equipo al escribirla de madrugada.

Con cierto miedo a que la versión que adelantó por redes sociales no gustara tanto como la final, Aitana ha presentado entonces Desde que ya no hablamos. Pronto ha seguido con De 1 beso a 2 besos, siguiendo la estela del desamor y haciendo referencia en este caso a cuando pasas de serlo todo para una persona a saludarla como a una más. Además, este tema es el primer guiño a Alpha por su ritmo electrónico, tal y como ha remarcado ella misma.

De colaboraciones por admiración a canciones desgarradoras

Aitana ha declarado su amor profundo a la música de Barry B, lo que la impulsó a proponerle colaborar en TRANKIS, una canción mucho más relajada. Pero pronto se ha vuelto a inundar de tristeza el Movistar Arena cuando ha hablado de salud mental de nuevo, pese a que su madre le recomienda no hablar tanto del tema.

De hecho, la artista se ha comparado con Cameron Diaz en la película The holiday, donde su personaje no puede llorar. "yo lloraba muchísimo, cuando hice este disco lloré mucho. Llevo unos meses que no lloro, es por la medicación y las emociones están más reguladas y me da mucha rabia porque necesito de mi llorar", ha compartido, lo que le ha servido de introducción de Música en el cielo, una canción que va sobre la muerte de su abuelo José, a quien no conoció. Y ha conseguido emocionarse.

De esta primera parte del disco, Aitana se ha saltado la canción Cuando hables de él, porque es "muy fuerte" para ella. Y ha pasado directamente a hablar con algunos de sus fans sobre el escenario, a los que ha mimado, abrazado y respondido a sus dudas sobre su música.

Una segunda parte más iluminada

Con un interlude en forma del audio que les mandó a sus amigas, Aitana ha empezado con la parte más iluminada de su disco. Ha sonado entonces la primera canción resiliente En el centro de la cama, el primer pasito para superar algo con pop electrónico.

La artista ha continuado bailando junto a sus fans Sentimiento Natural, otro de sus singles junto a Myke Towers, y tras este divertido momento ha llegado otro más enérgico aún: la visita en el escenario de sus amigas, las que hacen un cameo en la cómica canción Conexión Psíquica.

Siguiendo con esa visión más divertida, optimista y sensual con amores fugaces, Aitana ha presentado Superestrella, una parodia de cómo la ve la gente al ligar. Seguidamente, la cantante ha abordado lo que es olvidar a alguien en Ex ex ex, featuring con Kenia Os.

"En cualquier proceso de sanación hay una recaída", ha expuesto Aitana al presentar Hoy es tu cumpleaños, junto a Danny Ocean. Pero después de esta canción más profunda, la artista ha vuelto a coger al toro por los cuernos y ha hecho sonar Lía, toda una oda a las mujeres que no son bien tratadas en el amor, porque "veces cuando tú estás mal alguna amiga tuya también lo está y tienes que escucharla".

El precioso momento entre Aitana y Alaska

Y por fin ha llegado el momento que todos estaban esperando: la aparición de Alaska en la Listening Party. Después de una gran ovación, las artistas se han declarado admiración mutua, y para Aitana La chica perfecta debía ser una colaboración con la líder de Fangoria, porque si no "no la sacaba". "Has sido una mujer que siempre has hecho lo que te ha dado la gana", le ha transmitido la catalana.

Tras charlar de lo que fue crear esta colaboración, Alaska ha dejado claro que esta canción es "la declaración de los valores" de Aitana, y no podía no participar junto a ella en eso. Así, las artistas y el público han escuchado unidos la canción que, a partir de hoy, junta la leyenda del pop español con el icono actual.

De manera inesperada, pese a que hubiese supuesto un cierre de altura, Aitana ha cantado finalmente Cuando hables con él, confesando algo totalmente inesperado: sus errores al dejar a esa persona que estuvo a su lado en los mejores años de su vida. De hecho, la letra no deja lugar a dudas a que se refiere a Miguel Bernardeau.

Un final que ha dejado boquiabiertos a todos, que ha servido como colofón de una experiencia inmersiva en la que se ha navegado más que nunca en el mundo interior de Aitana.