Aitana confirma que tiene pareja en su Listening Party: "He estado un año soltera..."

Los rumores sobre la vida sentimental de Aitana no cesan, y durante las últimas semanas todo parece indicar que la artista estaría manteniendo una relación con el youtuber YoSoyPlex. Al menos, parece estar confirmado que la catalana ha dejado de estar solteratras romper con Sebastián Yatra en el verano de 2024.

Este martes 27 de mayo, Aitana ha presentado su nuevo álbum Cuarto azul en una Listening Party en el Movistar Arena de Madrid. Allí ha hecho sonar por primera vez las canciones del disco, y muchas de ellas parecen estar dedicadas a su ruptura con el cantante colombiano. Una de ellas sería En el centro de la cama, donde Aitana canta: "Si escuchas mi nombre y te duele, no te asombres / Las mujeres no olvidan como los hombres / Escuchar el tuyo también me dolió / Pero el tiempo pasó y ya estoy mejor".

Durante la presentación de esta canción en la Listening Party, Aitana desató la locura entre sus fans al asegurar que ha "estado un año soltera", dejando entender que vuelve a tener. "Empecé a tener pareja, que, según todo el mundo, es siempre. Spoiler: no ha sido siempre", ha empezado a decir, criticando de nuevo las continuas habladurías sobre su vida romántica.

"He pasado un año... he estado un año soltera y ha sido realmente algo muy bonito también para encontrarme"

"Empecé a dormir en el centro de la cama otra vez y pensé: 'Ostras, qué fuerte, estoy sola'. Hacía mucho tiempo que no había estado sola y había tenido mucho apego a estar en pareja. He pasado un año... he estado un año soltera y ha sido realmente algo muy bonito también para encontrarme", ha asegurado, hablando en pasado sobre su soltería.

Sus palabras han despertado un gran revuelo entre el público, algo a lo que Aitana no ha sido ajena: "Madre mía, ya estoy escuchando cosas de fondo... Voy a dejar de hablar, que me estoy poniendo roja", ha terminado diciendo antes de empezar a reproducir En el centro de la cama.

"Me he puesto muy nerviosa"

En otro momento del evento, un fan le pregunta a Aitana: "Si estuvieras a solas en un cuarto azul, con qué canción te quedarías", a lo que ella responde: "Ay, Dios mío, pensaba que me ibas a preguntar: 'Si estuvieras a solas en un cuarto azul, con quién estarías'. Es que, claro, últimamente una ya no sabe por dónde salir. ¿Puedes repetirme la pregunta, que me he puesto muy nerviosa?".