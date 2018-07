Gana Sony Action Cam con 'Five more hours' de Deorro y Chris Brown

Del 20 al 23 de julio Euroclub te regala fantásticas cámaras Sony Action Cam porque queremos que estas vacaciones te acuerdes de nosotros y lo grabes todo en vídeo. ¡Y todo gracias a Five more hours, de Deorro con Chris Brown !

Five more hours de Deorro y Chris Brown / Youtube

El DJ de origen mexicano Deorro presenta una nueva versión de Five more hours, ahora con la colaboración de Chris Brown. El tema ha alcanzado el número uno en Billboard Dance Radio y cuenta con más de 48 millones de reproducciones en Spotify y 32 millones en Youtube. En Five more hours, Deorro incluye elementos de su infusión funk con las líricas y melodías de la voz de Chris Brown.

Euroclub se va de vacaciones, pero antes queremos que este verano te acuerdes de nosotros y lo grabes todo en vídeo. Por eso, gracias a Five more hours de Deorro y Chris Brown, del 20 al 23 de julio vamos a regalar fantásticas cámaras Sony Action Cam. Sigue las indicaciones que Juanma Romero y Laura Trigo darán en Euroclub y apunta bien el teléfono: 902 30 07 30.