Llévate una Honda Passion 125 con Gusttavo Lima

¡En Euroclub queremos que empieces junio sobre ruedas! Y para que no llegues a tarde a ningún sitio te regalamos una Honda Passion 125.

Te pedimos algo muy sencillo, básicamente tenías que hacer lo que más te gusta: ¡Salir de fiesta! Reunir a tus amigos y enviarnos un vídeo divertido y original mientras os preparáis para salir de fiesta: cambiándoos de modelito, maquillándoos, con peinados imposibles... lo que se os ocurriese mientras sonase Balada de Gusttavo Lima.

Antes de grabar tu vídeo leete detenidamente las bases legales del concurso que se encuentran a la derecha de esta noticia. Recuerda que en el vídeo no pueden aparecer menores de 18 años, que el vídeo tiene que durar como mínimo un minuto y no puede superar los 50MB. Los formatos válidos para el concurso son mpeg, avi o mov.

Finalmente, tal y como indican las bases legales, el vídeo no podrá superar los DOS MINUTOS de duración.

GANADOR: Alberto García (Boadilla del Monte, Madrid)